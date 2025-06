Salzburgleitung offiziell in Betrieb genommen

Die Bauphase des Projekts schuf rund 7.000 Arbeitsplätze, davon über 2.000 in Salzburg, sowie eine Wertschöpfung von rund 500 Mio. Euro in Österreich. Die APG plant bis 2034 weitere neun Milliarden Euro in das überregionale Stromnetz zu investieren.

Begleitet wurde der Ausbau durch umfangreiche Naturschutzmaßnahmen: Auf rund 1.100 Hektar Fläche wurden unter anderem Lebensräume für Amphibien und Reptilien geschaffen sowie ein Schutzprojekt für das Auerhuhn realisiert. Die Investitionen in ökologische Ausgleichsmaßnahmen beliefen sich auf über 47 Mio. Euro.