Wolfgang Anzengruber spart nicht mit klaren Worten, wenn er auf eines der dringlichsten Probleme unserer Zeit angesprochen wird - die explodierenden Strompreise: "Da muss man etwas tun, sonst fliegt uns das alles um den Kopf", sagt er zur umstrittenen Merit-Order, nach der aktuell der Strompreis in Europa berechnet wird. Anzengruber ist einer der profiliertesten Manager Österreichs: Er war bis Ende 2020 mehr als ein Jahrzehnt lang Vorstandschef von Österreichs größtem Elektrizitätskonzern, dem Verbund, und hat diesen als Vorreiter in der klimafreundlichen Stromerzeugung positioniert und gleichzeitig zum größten an der Wiener Börse gelisteten Unternehmen weiterentwickelt. Aktuell ist er u. a. Berater von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in Energie-und Wirtschaftsbelangen.

News hat sich mit dem profunden Kenner der Materie getroffen, um mit ihm über den Strommarkt zu sprechen, der in den letzten Monaten völlig außer Kontrolle geraten ist und um erklärt zu bekommen, warum das der Fall ist, wie die Mechanismen des Geschäfts funktionieren, ob die Aktivitäten der in schwerste Turbulenzen geratenen Wien Energie an der Börse normal waren oder nicht und mit welchen weiteren Entwicklungen zu rechnen ist. Vor allem wollten wir wissen, mit welchen Maßnahmen man die scheinbar völlig entgleiste Situation am Energiemarkt wieder in den Griff bekommen kann, wie der geplante Umstieg auf Erneuerbare Energien gelingt und mit welchen Schwierigkeiten die handelnden Personen dabei konfrontiert werden.

Wolfgang Anzengrubers Antworten geben interessante Einblicke in die komplexen Zusammenhänge einer für Wirtschaft und Gesellschaft existenziell notwendigen Branche, die wir aus Gründen leichterer Überschaubarkeit im Folgenden in einzelne Themenblöcke gegliedert haben. Das sagt der Ex-Verbund-Chef über:

Die Geschäfte der Wien Energie

Dass die Causa jetzt aufgerollt wird und die Rechnungshöfe prüfen, halte ich für wichtig, um Transparenz zu schaffen und allfällige Vermutungen bzw. Befürchtungen zu zerstreuen oder zu bestätigen. Grundsätzlich sind Geschäfte über die Börse in der Strombranche ein Bestandteil des Geschäfts, insbesondere von Energieversorgungsunternehmen. Alle, die größere Mengen benötigen, tun das. Im Voraus Strom zu verkaufen, ist ebenfalls nichts Unübliches. Durch sogenannte Hedgings sichert man sich Preise längerfristig ab, um so eine Preiskalkulationen und planbare Entwicklung hinsichtlich der Kosten zu ermöglichen. Das ist ein normaler Vorgang, nichts Abenteuerliches. Die Frage der Dimension dieser Geschäfte kann man natürlich stellen, auch inwieweit vielleicht die Mengen zu groß waren.

© Elke Mayr Anzengruber zur Wien Energie: "Die Frage der Dimension dieser Geschäfte kann man natürlich stellen, auch inwieweit vielleicht die Mengen zu groß waren."

Im Wesentlichen geht es darum, dass für so eine Transaktion Sicherheiten hinterlegt werden müssen, weil sie in der Zukunft stattfindet. Ich schließe also heute ein Geschäft ab, das erst in einem Jahr oder in zwei Jahren realisiert wird. Dafür muss ich eine Kaution hinterlegen -und die atmet mit der Preisentwicklung, weil es oberstes Prinzip der Börse ist, das Geschäft für den Kunden zu sichern. Im genannten Fall hat es offensichtlich eine Überforderung der Sicherstellungsliquidität gegeben. Letztlich sind es also die Usancen der Börse, die zu dem geführt haben, was rund um die Wien Energie geschehen ist.

Strombörse, Markt und Händler

Die Strom-und Gasbörse EEX, European Energy Exchange AG, befindet sich in Leipzig und dort handelt ein Großteil Europas - außer Skandinavien. Skandinavien hat eine eigene Strombörse.

Getätigt werden die An-und Verkäufe von Tradern: Die Wien Energie zum Beispiel ist ein sogenannter Asset Based Trader. Das heißt, sie handelt vor allem Volumina, die auf eigenen Anlagen erzeugt werden. Sie hat etwa Gaskraftwerke für die Fernwärmeversorgung, ist aber auch an Wasserkraftwerken beteiligt -gemeinsam mit dem Verbund, wo sie auch Bezugsrechte hat. Und sie hat Wind-und Photovoltaikanlagen sowie kleinere Kraftwerke, in denen sie rund zwei Drittel ihres Bedarfs selbst erzeugt. Die Wien Energie und jedes andere Versorgungsunternehmen hat die Aufgabe, Strom zu beschaffen bzw. zu erzeugen oder auch Fernwärme nach Kundenanforderung zu liefern. Sie produziert im Winter, wenn sie Fernwärme bereitstellen muss, relativ viel Strom - mehr als sie braucht. Im Sommer braucht sie weniger. Sie veräußert also den Strom und kauft ihn später an der Börse so zurück, wie sie ihn für ihre Kunden braucht. Ein komplexes, aber an sich bewährtes System.