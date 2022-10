Inhaltsverzeichnis:

Was ist ein Heizlüfter?

Ein Heizlüfter ist ein praktisches und kompaktes Gerät zum Aufheizen bestimmter Feuchträume wie Bäder, Wasch- und Trockenräume. Darüber hinaus eignet sich ein tragbarer Heizlüfter auch gut für Wohnräume, die man aufwärmen möchte und noch nicht vorhat, die Hauptheizquelle einzuschalten. Er wird mit Strom betrieben und ist auch als tragbare Version erhältlich. Ein Heizlüfter hat eine Leistung im Bereich von 700 bis 2000 Watt. Je höher die Leistung des tragbaren Heizgeräts ist, desto effizienter ist es. Das Gerät verfügt über einen Heizkörper, der sich aufheizt und so warme Luft erzeugt, die der im Inneren angebrachte Ventilator anschließend im Raum verteilt.

Jedoch ist ein veralteter elektrischer Heizlüfter auch eine Möglichkeit, die monatliche Stromrechnung zu erhöhen. Deshalb sollte auch von einem Kauf dieser Geräte abgeraten werden.

Moderner und umweltbewusster: Der Infrarotstrahler

Moderne Strahler hingegen sind mit energiesparenden Systemen ausgestattet, welche diese zu einer umweltfreundlichen Heizalternative machen. Sowohl Infrarot- als auch Heizstrahler sind die ideale Antwort auf diese Bedürfnisse.

Die Hauptunterschiede zwischen einem Heiz- und einem Infrarotstrahler liegen vor allem im Aussehen und in der Art der Wärmeerzeugung. Da ein Heizstrahler jedoch die Wärme durch Gas erzeugt, wird dieser im Folgenden nicht weiter erläutert und es wird auf den Infrarotstrahler eingegangen, welcher die Wärme durch elektrische Energie erzeugt.

Stromverbrauch bei Heizstrahlern und Infrarotstrahlern

Bei der Beantwortung dieser Frage muss betont werden, dass der Betrieb von Heizstrahlern bzw. Infrarotstrahler in letzter Zeit sehr kostenintensiv geworden ist. Dies ist vor allem davon abhängig, dass der Strompreis pro KWH gestiegen ist. Bei veralteten Geräten wie Heizlüftern kann sich sogar noch schneller ein hoher Stromverbrauch einstellen. Dagegen bietet die Heizmethode der modernen Infrarotstrahler eine finanzielle Ersparnis im Gegensatz zu alten Geräten, da bei diesem Vorgehen der Raum mit einer niedrigerem Energieverbrauch erhitzt wird.

Worauf achten beim Kauf?

Bei der Entscheidung für das Heizen mit Heiz- bzw. Infrarotstrahlern sind mehrere wichtige Faktoren zu beachten, von denen die Wahl der spezifischen Geräte und die Art ihrer Installation abhängt. Die Wahl der Strahler hängt in erster Linie von der Art des zu beheizenden Gebäudes und seinem Heizbedarf ab, das heißt von der Anzahl der Fenster, der Außenwände oder der Isolierung. Der Rauminhalt, d. h. die Größe des zu beheizenden Raumes, ist ebenfalls ein wesentlicher Faktor. Hiervon hängt die Leistung der Heizungsanlage ab.

Es sollte auch darauf geachtet werden, welchen Verwendungszweck der verwendete Heiz- bzw. Infrarotstrahler haben wird. Wird das Heizpaneel, das Badezimmer, das Wohnzimmer, den Flur oder das Kinderzimmer beheizen? Dies sind wichtige Fragen, die man sich stellen sollten, bevor man sich für einen bestimmten Heizstrahler entscheiden.

Ist es sinnvoll, in kleinen Räumen mit Strom zu heizen?

Heizstrahler sind besonders effizient in kleinen Räumen. Trotzdem sollte auf eine Installation im Badezimmer verzichtet werden. Solange man seinen Strom nicht selbst erzeugt, lohnt es sich aufgrund der hohen Strompreise derzeit nicht, sein Badezimmer so zu heizen.

Heizstrahler für Baby: Worauf achten?

Heizstrahler können eine Gefahr darstellen, weil Verbrennungsgefahr besteht! Deswegen unbedingt darauf achten, sich für eine Infrarotheizung für den Wickeltisch zu entscheiden. Wichtig ist auch, dass Infrarot nicht die Luft selbst erwärmt, sodass die Luft nicht trocken wird. Deshalb ist diese Heizmethode besonders für Babys und empfindliche Menschen geeignet.

Überhitzungsgefahr bei Heizstrahlern

Eine weitere Tatsache, die für die Sicherheit der Infrarotheizung spricht, ist die Art und Weise, wie die Geräte installiert und betrieben werden. Hier gibt es keinen Kessel, keine offene Flamme, keine Brennstoffleitungen oder Verbrennungsnebenprodukte, alles Elemente, die zu einer möglichen Überhitzungsgefahr beitragen könnten. Man hat auch keine beweglichen Teile, die im Falle einer Beschädigung eine Gefahrenquelle darstellen könnten.

Heizstrahler für Terrasse

Die Infrarotheizung ist auch eine der effizientesten Methoden, um im Freien eine angenehme Wärme zu erzeugen, denn die Technologie erwärmt nicht die Luft, sondern Gegenstände und Personen in ihrer Reichweite. Das hat zur Folge, dass die höhere Temperatur sofort spürbar ist und viel weniger Wärme in die unmittelbare Umgebung entweicht. Infrarotstrahler sind daher eine hervorragende Methode, um die Terrasse an kalten Tagen zu beheizen.

Wie viel kostet ein Heizstrahler?

Die Preise für Infrarot-Heizgeräte in Form von 500-W-Strahlern liegen im Bereich von 600 bis 800 €, obwohl Geräte, die angeblich technologisch fortschrittlicher sind, bis zu 1500 € kosten können. Nach Angaben der Hersteller kann ein 500-W-Infrarotstrahler eine Fläche von 6 m² beheizen.

In Zeiten steigender Gaspreise kann ein Heizstrahler die Stromrechnung in die Höhe treiben. Aber wie immer im Leben kommt es auf die persönliche Lebenssituation an. Wenn man seinen Strom selbst und autark erzeugt, kann ein Heizstrahler nicht nur eine kostengünstige Variante zu einer Gasheizung sein, sondern auch eine umweltfreundlichere, falls man der selbst erzeugte Strom durch erneuerbare Energie entsteht. Deshalb sollte man seine eigene Situation prüfen und dann entscheiden.