Grüne Super-Batterie: Kraftwerksgruppe Malta-Reißeck nach 200-Millionen-Euro-Ausbau am Netz

Was in den 1950er-Jahren mit einem Weltrekord begann, hat heute ein neues Kapitel aufgeschlagen: Mit einer Gesamtinvestition von über 200 Millionen Euro hat Verbund seine Kraftwerksgruppe Malta-Reißeck in Kärnten technisch und energetisch auf den neuesten Stand gebracht.

Bei der offiziellen Inbetriebnahme der neu errichteten Anlagen am 3. Juni 2025 sprachen sich neben Verbund-CEO Michael Strugl auch Landeshauptmann Peter Kaiser und LH-Stv. Martin Gruber für die Bedeutung des Projekts für Versorgungssicherheit, Energiewende und regionale Wertschöpfung aus.