Der Nutzungszweck bestimmt übrigens auch die Wandstärke, die man braucht. Wandstärken von 40 bis 44 mm eignen sich für frostfreie Lagerung und in Sommernächten kann man durchaus auch übernachten. Wandstärken darüber erfüllen alle Ansprüche an Komfort und zuverlässigen Schutz. Holzhäuser schützen bei starker Sonneneinstrahlung vor allzu großer Hitze und im Winter sorgen die Holzeigenschaften für ein angenehmes Klima. Man kann sich also ganzjährig darin aufhalten.

Was es sonst noch braucht? Ein Fundament zum Beispiel. Ohne geht es nicht, denn das Gartenhaus soll lange halten und vor allem muss es gerade stehen. Das Fundament ist im Normalfall in den Kosten nicht inkludiert. Welches Fundament für das gewählte Gartenhaus am Besten geeignet ist, findet man in den Herstellerangaben.

Je nach Nutzung muss man auch noch daran denken, dass man eventuell einen Strom-, Wasser- und Abwasseranschluss braucht. Das gilt es vorzubereiten, also genehmigen und herzustellen zu lassen.

Gartenhaus: Aufbau und selbst bauen

Die meisten Fertig-Gartenhäuser werden mit einer detaillierten Montageanleitung geliefert und können mit etwas Geschick selbst aufgebaut werden. Die Anbieter solcher Sets stellen in der Regel aber auch ein Montageteam zur Verfügung (was natürlich extra bezahlt werden muss).

Ein Gartenhaus komplett selbst zu bauen verlangt nach wirklichem handwerklichen Geschick. Es muss jeder für sich entscheiden, ob er oder sie sich das zutraut. Ob es billiger ist, ist wie immer eine Frage des Materials. Wenn man allerdings alle Einzelteile von der Wand über Fenster, Türen und Dach bis zur Dachrinne und Sturmsicherung kaufen muss, darf eine große Ersparnis bezweifelt werden. Der Reiz liegt hier sicher darin, etwas komplett selbst geschaffen zu haben.

Gartenhaus: Kosten

Die Kosten richten sich nach Größe und Ausführung. Von 2.000,- bis 15.000,- Euro ist für ein Holzgartenhaus alles möglich (teurer natürlich auch). Auch an das Fundament muss man denken – hier fallen je nach Ausführung und Größe Kosten von 500,- bis 5.000,- Euro an. Wenn man es aufbauen lässt, muss man mit einem vierstelligen Betrag rechen. Sollte auch Strom und Wasser gebraucht werden, muss man diese Kosten ebenfalls einrechnen. Eine seriöse Preisschätzung ist nicht möglich, da der Preis zu stark von den Gegebenheiten abhängt.

Gartenhaus: Rechtliche Vorschriften

In seinem Garten darf man natürlich nicht machen, was man will. Vor allem nicht, wenn man etwas bauen will. In Österreich gibt es in jedem Bundesland Einschränkungen, die meist mit der Grundstücksgröße und der Größe des Gartenhauses im Zusammenhang stehen.

Baugenehmigungen, Grundstücksgrenze

Durch Baugenehmigungen soll verhindert werden, dass ein Gartenhaus bestimmte Normen überschreitet wie z. B. Größe oder Höhe und es soll in Siedlungen ein einheitliches Bild geschaffen werden. Das Gartenschloss mit Türmchen wird vermutlich überall zum Problem.

Wer ist für Vorschriften zuständig?

Welche Vorschriften man einhalten muss, muss man unbedingt vor Beginn der Planungen klären. Dabei helfen die jeweiligen Baubehörden weiter. Also in erster Linie die Gemeinden. Sie können genau sagen, welche Gartenhäuser „geringfügige Bauvorhaben“ sind (z. B. Geräteschuppen), welche „anzeigepflichtig“ sind (die meisten Gartenhäuser sollten darunter fallen) oder welche „bewilligungspflichtig“ sind (dafür braucht man dann wirklich Fachleute). Eine Bauanzeige lässt sich übrigens auch ganz einfach über www.help.gv.at einbringen. Falls man sein Gartenhaus in einer Kleingartenkolonie aufstellen will: hier gelten ganz eigene Regelungen. Diese finden sich im Kleingartengesetz – auch für jedes Bundesland unterschiedlich.

Gartenhaus und Nachbarn

Und eines sollte man nicht übersehen: die Nachbarn. Es empfiehlt sich, schon im Vorfeld eine Einigung zu erzielen, damit man nicht im Nachhinein eine böse Überraschung erlebt. Gartenhäuser führen – auch wenn man alle Genehmigungen hat – oft zu langwierigen Streitereien. Also lieber vorher klären, damit man sein Gartenhaus in Ruhe genießen kann.