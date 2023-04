Atomkraftwerk: Wie gefährlich die Kernenergie ist

Geht es rein nach der Todesrate (aufgrund von Unfällen und Umweltverschmutzung) pro erzeugter Terrawattstunde Strom zeigen Studien, dass Kernenergie im Vergleich zu beispielsweise Kohlekraftwerken und Ölgewinnung eine sichere Art der Energiegewinnung ist. Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace oder Global 2000 halten dagegen: Sie fordern den vollständigen Ausstieg aus der Atomkraft. Das liegt vor allem an dem potentiellen Risiko der erzeugten radioaktiven Strahlung und ihren Auswirkungen.

Nach Aussagen von Umweltschützern werden bereits im Normalbetrieb eines Atomkraftwerks radioaktive Stoffe an die Umwelt abgegeben. Wenn es zu Störfällen oder nuklearen Unfällen kommt, können große Mengen an radioaktivem Material freigesetzt werden. Auch wenn moderne AKWs höhere Sicherheitsvorkehrungen ausweisen, kann ein Unfall nicht 100-prozentig ausgeschlossen werden. In Europa sind zudem noch einige veraltete Atomkraftwerke in Betrieb, denen wichtige Sicherheitsvorkehrungen wie ein Containment (Reaktorsicherheitsbehälter) fehlen.

Hinzu kommt der hochradioaktive Abfall, der bei der Produktion von Atomstrom - egal bei welchem Reaktortyp - anfällt. Die Lagerung von Atommüll stellt ein Problem dar: Erstens muss das hochradioaktive Material sicher verwahrt werden und zweitens muss der Atommüll für sehr lange Zeit lagern, da das Material noch für teils hunderttausende Jahre stark verstrahlt ist. Die Halbwertszeiten, also jene Zeitspanne, in der die Hälfte der vorhandenen Atomkerne zerfallen ist, sind bei radioaktiven Stoffen sehr lange.

Die radioaktive Strahlung kann je nach Art und Grad der Strahlenbelastung Zellen verändern und beschädigen - das gilt auch für die in der Zelle enthaltende DNA, in der unser Erbgut enthalten ist.

Laut Gesundheitsministerium beträgt die durchschnittliche Strahlendosis der österreichischen Bevölkerung rund 4,5 mSv (Millisievert) pro Einwohner:in und Jahr. Eine hohe radioaktive Strahlenbelastung kann zu schweren gesundheitlichen Folgen oder sogar zum Tod führen.

Weltweit setzen sich viele Länder für den Ausstieg aus der Atomkraft ein. In Österreich gibt es keine Atomkraftwerke und die österreichische Regierung lehnt eine Nutzung der Atomkraft strikt ab. 14 der 27 Mitgliedstaaten der EU betreiben laut Umweltministerium derzeit keine Kernkraftwerke.

Quelle: Umweltministerium (2019): Power Reactor Information (PRIS); Umweltbundesamt

Wo wird der Atommüll gelagert?

Weltweit sind über 400 Atomkraftwerke in Betrieb und sie erzeugen laut Greenpeace jährlich tausende Tonnen an hochradioaktivem Atommüll. Wie Umweltschützer betonen, gibt es nach wie vor kein sicheres Endlager. Die Staaten, die Kernkraftwerke betreiben, entsorgen ihren Atommüll entweder in zentralen Lagern oder dezentral in Lagern auf dem Gelände der Atomkraftwerke.

Das Problem bei der Entsorgung ist dabei weniger der Platz: So würde der gesamte Atommüll Deutschlands (rund 15.000 Tonnen; Stand 2023) in drei große Sporthallen passen. Aber der Müll ist hochgiftig und das noch rund eine Million Jahre lang. Wer beispielsweise nur ein Millionstel Gramm Plutonium einatmet, kann an Lungenkrebs erkranken. Der Atommüll muss daher entsprechend durch Erd- oder Gesteinsmassen und Sicherheitsbehältern von der Umwelt abgeschirmt werden.

Ein Überblick über zentrale und dezentrale Lager für Atommüll weltweit:

Eine Lösung für das Atommüll-Problem gibt es bis heute nicht. Kommerzielle Wiederaufarbeitungsanlagen wie jene in La Hague (Frankreich) und Sellafield (Großbritannien) tragen nur oberflächlich betrachtet zur Wiederaufarbeitung des Atommülls bei. Bei dieser Form der Aufarbeitung werden abgebrannte Brennstäbe aus Atomkraftwerken physikalisch und chemisch bearbeitet, um wenige Prozent dieses Atommülls in neuen Brennstäben wiederzuverwenden. Das Volumen an hochradioaktivem Abfall kann dadurch zwar stark verringert werden, ein Großteil des radioaktiven Mülls wird hingegen nicht aufbereitet und muss zwischengelagert werden. Darüber hinaus gelangen bei der Wiederaufbereitung radioaktive Teile über die Abluft und die Abwässer in die Umwelt. Nach Angaben von Greenpeace pumpen die beiden europäischen Wiederaufarbeitungsanlagen täglich rund zehn Millionen Liter radioaktive Abwässer in den Ärmelkanal und die Irische See. Das Fazit der Umweltschützer: Die Menge an Atommüll wird so nicht reduziert, sondern sogar noch vergrößert.

Forscher:innen setzen ihre Hoffnung auf eine andere Methode: die Transmutation. Dabei wird ein chemisches Element in ein anderes umgewandelt. Konkret kann hochradioaktiver und langlebiger Atommüll durch die Bestrahlung mit Neutronen in weniger gefährliche Stoffe mit einer signifikant kürzeren Halbwertszeit verwandelt werden. Diese Methode funktioniert im Labor bereits, kommerziell ist sie noch nicht erprobt. Die Menge an Atommüll könnte dadurch reduziert und die Lagerung im Untergrund laut Wissenschaftler:innen von beispielsweise 200.000 Jahren auf 200 Jahre - also um den Faktor 1.000 - verkürzt werden. Der Reaktor zur Transmutation produziert nebenbei sogar Strom. Der Haken daran ist: Diese Methode ist sehr kostspielig, aufwändig und es ist unklar, ob sie im großen Maßstab funktioniert.

Welche Atomkraftwerke liegen rund um Österreich?

Österreich ist von einigen potentiell gefährlichen Atomkraftwerken umzingelt. Manche sind sie über 30 Jahre alt und haben mangelhafte Sicherheitsvorkehrungen.

Folgende Kernkraftwerke in Österreichs Nachbarschaft stuft die Umweltschutzorganisation "Global 2000" als Sicherheitsrisiko ein:

1. Beznau, Schweiz

Das AKW Beznau wird aufgrund seines hohen Alters - die Reaktorblöcke sind älter als 30 Jahre - als Hochrisikoreaktor bezeichnet. Es liegt rund 110 Kilometer von Österreichs Grenze entfernt. In der Schweiz ist das AKW ebenfalls umstritten. Atomkraftgegner kämpfen schon seit Jahren für eine endgültige Abschaltung des Kraftwerks. Es ist das älteste noch laufenden Kernkraftwerk der Welt.

2. Dukovany, Tschechien

Das AKW Dukovany liegt in Südmähren, nur circa 100 Kilometer nördlich von Wien. Die 4 Reaktorblöcke sind zwischen 1985 und 1987 in Betrieb gegangen. Das AKW besitzt kein sogenanntes Containment, eine den Reaktordruckbehälter umschließende Sicherheitsvorkehrung, um im Fall eines Störfalls die Umwelt vor radioaktiver Verstrahlung zu schützen. Daher zählt das AKW zu den Hochrisikoreaktoren.

3. Bohunice, Slowakei

Rund 85 Kilometer Luftlinie von Wien entfernt befindet sich das AKW Bohunice . Während die Blöcke Bohunice 1 und Bohunice 2 bereits 2006 und 2008 abgeschaltet wurden, sollen die verbliebenen Blöcke 3 und 4 planmäßig noch mindestens bis 2025 betrieben werden - auch wenn das AKW genauso wie Dukovany über kein Containment verfügt. Zuletzt trat 2010 im Block 1 ein Störfall auf: Ein Kurzschlusses führte zu einem Feuer im Verwaltungsgebäude neben dem abgeschalteten, immer noch radioaktiv belasteten Block. Der Brand konnte rechtzeitig gelöscht werden.

4. Mochovce, Slowakei

Ähnlich sieht die Lage beim AKW Mochovce (2 Reaktorblöcke) aus: Hier fehlt ebenfalls ein Containment. Baubeginn war in den 1980er Jahren und seit Ende der 1990er Jahre sind zwei der vier gebauten Reaktoren in Betrieb. Die Reaktoren 3 und 4 wurden zu Bauruinen.

Das AKW liegt knapp 200 Kilometer von Wien entfernt und ist in Österreich stark umstritten. Grünen-Politikerin Eva Glawischnig - sie schrieb ihre Dissertation über grenznahe Kraftwerke - klagte sogar gegen den Kraftwerksbetreiber Slovenské Elektrárne wegen der Gefährdung durch radioaktive Immissionen. Allerdings scheiterte sie 2005 mit ihrer Klage in zweiter Instanz vor dem Landesgericht für Zivilrechtssachen in Wien. Sicherheitsmängel seien nicht konkret nachweisbar gewesen, hieß es damals. Heute hat das AKW einige Jahre mehr auf dem Buckel und Umweltschützer raten nach wie vor zur Abschaltung. Am 26. November 2010 sorgte ein Störfall im Block 2 für Aufregung: Ein Turbogenerator brannte.

Erst im April 2017 forderte "Global 2000" die vorübergehende Stilllegung des AKWs Mochovce: Einer der Werte von mehreren entnommenen Wasserproben hatte laut Umweltschützern den Trinkwassergrenzwert von radioaktivem Wasserstoff (Tritium) um das 13-fache überschritten. Seit 2008 wird an den Bauruinen von Reaktor 3 und 4 wieder weitergebaut.

5. Paks, Ungarn

Das AKW Paks, das rund 300 Kilometer von Wien entfernt liegt, besitzt 4 Reaktorblöcke, sie sind teilweise bereits über 30 Jahre alt. Von einem Containment fehlt, wie bei seinen Nachbar-AKWs, jede Spur. Im Laufe der Zeit sind mehrere Störfälle aufgetreten, zuletzt 2021 im Block 2: Aufgrund einer Fehlfunktion des Öl-Systems eines Generators wurde die Reaktorleistung um die Hälfte reduziert.

Seit 2014 ist in Ungarn mit Paks II ein Neuanbau zum bestehenden AKW geplant. Russland gewährte zu diesem Zweck einen Kredit von 10 Milliarden Euro. Im Februar 2018 hat Österreich eine Klage gegen den Ausbau des Atomkraftwerkes Paks II beim Gericht der Europäischen Union eingebracht.

6. Krško, Slowenien

Krško zählt laut Global 2000 zu den gefährdetsten AKWs überhaupt. Das AKW mit 1 Reaktorblock läuft seit 1981 und liegt auf einem Erdbebengebiet. In den letzten Jahrzehnten sind dort gleich mehrere Störfälle aufgetreten:

2012 Notabschaltung: Laub und Schlamm verstopfen infolge eines Hochwassers in der Kühlwasserzuleitung die Filter der Kühlpumpen.

Laub und Schlamm verstopfen infolge eines Hochwassers in der Kühlwasserzuleitung die Filter der Kühlpumpen. 2013 Notabschaltung: Ein Isolationsventil an der Hauptdampfleitung versagt.

Ein Isolationsventil an der Hauptdampfleitung versagt. 2013 Reparatur: Beim Transport eines Brennelements vom Reaktor bricht ein 0,5 Meter langes Teil ab und sinkt auf den Boden des Abklingbeckens, 5 der 121 Brennelemente im Reaktor sind beschädigt oder lecken und müssen ersetzt werden

Beim Transport eines Brennelements vom Reaktor bricht ein 0,5 Meter langes Teil ab und sinkt auf den Boden des Abklingbeckens, 5 der 121 Brennelemente im Reaktor sind beschädigt oder lecken und müssen ersetzt werden 2017 Fehler an Entlastungsventil: Dampf tritt aus, es kommt zur Notabschaltung.

Krško liegt nur rund 100 Kilometer Luftlinie von der südsteirischen Stadt Leibnitz entfernt.

Für Umweltschützer gibt es nur eine Lösung: Die AKWs müssen abgeschaltet werden. Das gilt für alle Reaktoren, die in Erdbebengebieten liegen, älter als 30 Jahre sind oder kein Containment besitzen.

Wie viele gefährliche Atomkraftwerke gibt es in Europa?

Rund ein Viertel aller aktiven Atomkraftwerke stehen in der EU. Laut "Global 2000" betreiben 13 der 27 EU-Staaten Atomkraftwerke. Etliche davon stuft die Umweltschutzorganisation als Risikofaktor ein. Ein Überblick:

Baut Bill Gates wirklich ein Atomkraftwerk?

Viele Gerüchte und Verschwörungstheorien ranken sich um Bill Gates und den Bau seines Atomkraftwerkes. Die Fakten dazu sind:

Bill Gates ist ein Befürworter moderner Kernenergie .

. Der Microsoft-Gründer ist Mitgründer, Finanzier und Vorstandsvorsitzender (Chairman of the Board) bei TerraPower , einem US-Forschungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Laufwellen-Reaktoren und Flüssigsalzreaktoren spezialisiert hat.

(Chairman of the Board) bei , einem US-Forschungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Laufwellen-Reaktoren und Flüssigsalzreaktoren spezialisiert hat. Die Firma TerraPower will tatsächlich - mit finanzieller Unterstützung der US-Regierung - in der ehemaligen Kohlestadt Kemming im US-Bundesstaat Wyoming ein modernes Atomkraftwerk der Generation IV bauen .

ein der Generation IV . Das Kohlekraftwerk in Kemming soll bald stillgelegt werden. Gates möchte mit seinem Reaktor dort für neue Arbeitsplätze und eine klimafreundlichere Alternative sorgen.

Gebaut werden soll ein Flüssigsalzreaktor , der eine Grundlast von 345 Megawatt liefern soll. Eine Fertigstellung ist bis spätestens 2030 geplant.

, der eine Grundlast von 345 Megawatt liefern soll. Eine Fertigstellung ist bis spätestens 2030 geplant. Als Brennstoff soll bis zu 20% angereicherte Uran zum Einsatz kommen - auch als High-Assay Low Enriched Uranium (Haleu) bezeichnet. Es ist in den USA noch nicht kommerziell verfügbar. TerraPower will den Brennstoff aus Russland beziehen. Viele Reaktoren der Generation IV setzen auf diesen Brennstoff. Vorteile von Haleu gegenüber niedrig angereichertem Uran (LEU) sind unter anderem: Die Effizienz von Reaktoren wird erhöht, Reaktoren können daher kleiner gebaut werden und es müsste weniger oft Brennstoff nachgeladen werden.

bezeichnet. Es ist in den USA noch nicht kommerziell verfügbar. TerraPower will den Brennstoff aus Russland beziehen. Viele Reaktoren der Generation IV setzen auf diesen Brennstoff. Vorteile von Haleu gegenüber niedrig angereichertem Uran (LEU) sind unter anderem: Die Effizienz von Reaktoren wird erhöht, Reaktoren können daher kleiner gebaut werden und es müsste weniger oft Brennstoff nachgeladen werden. Bei dem Reaktor handelt es sich um einen Natrium-Reaktor, der mit flüssigem Natrium (anstatt mit Wasser) gekühlt wird. Eine Kernschmelze ist nicht möglich, da der Brennstoff bereits flüssig vorliegt. Das Problem der Entsorgung des Atommülls bleibt aber.

(anstatt mit Wasser) wird. Eine Kernschmelze ist nicht möglich, da der Brennstoff bereits flüssig vorliegt. Das Problem der Entsorgung des Atommülls bleibt aber. Geschätzte Baukosten sind 4 Milliarden US-Dollar .

. TerraPower will in Zukunft mehrere solcher kostengünstigen und schnellen Mini-Natriumreaktoren - Small Modular Reactors (SMR) - bauen. Sie sollen laut Bill Gates dazu beitragen, den Klimawandel zu stoppen.

Microsoft-Gründer Bill Gates beschreibt in seinem Buch "How to Avoid a Climate Disaster", warum er moderne Atomkraft befürwortet.