E-Bike gebraucht kaufen: Wichtige Kriterien

Wenn man gebraucht kauft, muss man wissen, worauf man sich einlässt - und das ist gerade bei einem E-Bike nicht ganz so einfach. Eine "Ankaufskontrolle" wie beim Auto, ist nur sehr eingeschränkt möglich. Zudem kann "gebraucht" sehr viel bedeuten: Vom oben erwähnten Fehlkauf hin zum häufig gefahrenen Leasingrückläufer einer E-Bike-Vermietung ist hier alles möglich. Man sollte sich daher sehr genau ansehen, woher das Fahrrad tatsächlich kommt und ob der Verkäufer einen vertrauenserweckenden Eindruck macht. Und niemals auf eine Probefahrt verzichten.

Ein guter Anhaltspunkt sind die gefahrenen Kilometer. Einige gewerbliche Verkäufer gebrauchter Bikes machen diese Angabe – aber letztendlich ist auch hier viel Vertrauen gefragt, da ein Fahrrad nun einmal keinen Kilometerzähler hat. Man sollte unbedingt nach der Herkunft und der bisherigen Verwendung des Fahrrades fragen und auch danach, wie das Rad in den Wintermonaten gelagert wurde, denn Feuchtigkeit kann ihre Spuren hinterlassen. Aus diesen Angaben lässt sich mitunter schließen, wieviel das Rad tatsächlich gefahren wurde – und wie viele Ladezyklen der Akku in etwa bereits hinter sich hat.

Und damit sind wir bereits bei einem sehr wesentlichen Punkt angelangt: Dem Zustand des Akkus. Das äußere Erscheinungsbild des Bikes lässt sich leicht beurteilen, und auch den Zustand von Bremsen, Gangschaltung etc. kann man gut überprüfen lassen. Hier empfiehlt es sich, Stellen am Rad anzuschauen, die schwerer erreichbar sind, zum Beispiel die Nabe oder die Innenseiten des Rahmens. Sind sie gut erhalten und sauber, wurde wahrscheinlich auch der Rest des gebrauchten E-Bikes gut gepflegt. Aber in den Akku kann niemand außer einer professionellen Werkstatt, die ein Gerät zum Auslesen besitzt, hineinschauen. Dies kostet jedoch und macht die Ersparnis des Gebraucht-Kaufens auch gleich einmal zunichte, ebenso wie der Austausch des Akkus.

Gebrauchtes E-Bike: Auf den Akku kommt es an

Ein E-Bike-Akku sollte rund 600 - 1.000 Ladezyklen schaffen ohne in der Leistung nachzulassen. Ein Akku-Ladezyklus entspricht jedoch nicht der Zahl der Ladevorgänge. Die neueren Lithium-Ionen- und Lithium-Polymer-Akkus unterliegen nicht mehr dem Memory-Effekt, sodass Teilladungen anders als bei den alten Systemen dem Akku nicht schade. Ist der Akku nur zu einem Drittel entleert und wird aufgeladen, so gilt das auch nur als ein Drittel Ladevorgang. E-Bikes mit alten Akku-Modellen sollte man daher erst gar nicht ins Auge fassen.

Die Lebensdauer eines Akkus liegt in etwa bei fünf Jahren. Wenn man also ein fünf Jahre altes Bike erwerben will, das immer noch den ersten Akku hat, dann sollte man lieber die Finger davon lassen oder den Preis für einen neuen Akku gleich miteinkalkulieren.

Auf jeden Fall sollte der optische Zustand des Akkus beurteilt werden: Risse in der Isolierung sind nie ein gutes Zeichen, ebenso wie ein verbeultes Gehäuse, das auf einen vorangegangenen Unfall hindeutet und sicherlich eine verminderte Leistung bedeutet. Auch die Kontakte sollten in Augenschein genommen werden. Wichtig ist ebenfalls, dass das Original Ladegerät mitgeliefert wird. Billige Nachbauten weisen oft Sicherheitsmängel auf. Gewerbliche Händler haben gegenüber denen auf anderen Plattformen den Vorteil, dass sie meist eine Garantie auf den Akku anbieten.