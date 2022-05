Wenn man die Windkraft weiter ausbauen will, müssen aber auch die Rahmenbedingungen stimmen. Betreiber brauchen Rechtssicherheit und Windkraftanlagen müssen schneller und unbürokratischer genehmigt werden.

Neben den umwelttechnischen Vorteilen haben Windkraftanlagen auch massive wirtschaftliche Vorteile. So bleibt ein Großteil der Wertschöpfung in Österreich. Über die 20-jährige Lebensdauer einer Anlage kann man davon ausgehen, dass mindestens 50 Prozent der gesamten Projektkosten der heimischen Wirtschaft zu Gute kommen. Rund 180 Firmen sind Lieferanten oder Dienstleister und sorgen weltweit für sauberen Strom. Diese erzielen etwa 400 Millionen Euro Umsatz jährlich und sichern tausende Arbeitsplätze.

Wenn man bedenkt, dass Österreich 2019 rund 12 Milliarden Euro für Energieimporte ausgegeben hat (und mit den derzeit steigenden Preisen seither sicher deutlich mehr), bekommt man eine Eindruck, wie wirtschaftlich sinnvoll die Unabhängigkeit von Importen tatsächlich ist.

Welche Nachteile hat die Windkraft?

Wie jede Technik hat auch die Windkraft ein paar Tücken. Lebensräume von seltenen Tier- und Pflanzenarten müssen selbstverständlich geschützt werden (dafür sorgen die Raumordnungsprogramme). Tatsache ist auch, dass immer wieder Vögel durch die Rotoren getötet werden. Studien zeigen aber, dass wesentlich mehr Vögel durch den Aufprall auf gewöhnliche Fenster oder von Katzen getötet werden.

Eine Windkraftanlage ist nicht lautlos, aber relativ leise. Einige Menschen reagieren empfindlich auf den Schall, den die Rotoren in Bewegung verursachen. Das sektorale Raumordnungsprogramm sorgt dafür, dass ein Mindestabstand zu Wohngebieten eingehalten werden muss.

Gelegentlich wurde auch über sogenannten Eiswurf berichtet – also dass im Winter Eiszapfen durch die Luft geschleudert wurden. Da die Rotorblätter aber vor Inbetriebnahme aktiv abgetaut werden, sollte dies nicht passieren.

Wird aus Windkraft nur Strom erzeugt?

Auf den ersten Blick – ja. Denn ein Windrad erzeugt Strom und sonst nichts. Mittlerweile gibt es sogar Windräder, die auch Sonnenenergie ausnutzen, indem auf den hohen Türmen Photovoltaik-Module angebracht werden – ein doppelter Nutzen sozusagen.

Es liegt allerdings in der Natur der Sache, dass der Wind nicht immer in gleicher Intensität zur Verfügung steht. Es gibt also mal mehr, mal weniger Ausbeute. Solange es geht, speist man eben einfach ins Stromnetz ein. Wenn aber plötzlich zu viel Kapazität entsteht, muss man vorsorgen. Da Strom weder verlustfrei transportiert noch gespeichert werden kann, hat man Techniken entwickelt, bei denen aus Strom entweder gasförmige oder flüssige Energieträger erzeugt werden. Diese kann man dann einfach in die bestehende Infrastruktur einleiten (etwa Gasnetz oder Tankstellennetz). So kann man ein Überangebot an Strom sinnvoll verwenden.

Welche Windkraftwerke für den Eigenverbrauch gibt es?

Tatsächlich gibt es sogenannte Mini-Windkraftwerke für den Eigenverbrauch. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten: einfache Hobby-Anlagen und Minikraftwerke. Erstere sind in der Regel fehleranfällig und wenig Sturmsicher und liefern nur wenige hundert Watt Strom pro Jahr. Die Kosten dafür belaufen sich auf 400 bis 1.000 Euro. Der Ertrag ist also überschaubar und ein wirtschaftlicher Betrieb kaum möglich.

Die Minikraftwerke setzen im Prinzip wie die großen Anlagen auf erhöhte Standorte. Mit ihnen kann man bei guten Windverhältnissen bis zu 5.000 kWh Strom pro Jahr produzieren. Das hat allerdings seinen Preis – man muss mit Kosten von etwa 25.000 Euro rechnen.

Wenn man wissen will, ob es überhaupt Sinn macht, sich eine eigene Windkraftanlage zuzulegen, sollte man zuerst Windmessungen durchführen lassen. Das verursacht wiederum zusätzliche Kosten. Im verbauten Gebiet kommt eine Windanlage eher nicht in Frage, da alle möglichen Ablenkungen des Windes vorliegen und der Ertrag ausgesprochen bescheiden ist. Auch die Dachmontage scheidet eigentlich aus, da es zu störenden Geräuschen und Übertragung von Vibrationen kommen kann.

Wer ein eigenes Windrad aufstellen will, muss auch die rechtlichen Rahmenbedingungen beachten (einfach loslegen geht in Österreich natürlich nicht): Je nach Höhe des Windrads wird eine Baugenehmigung benötigt, wobei in jedem Bundesland unterschiedliche Regeln gelten.