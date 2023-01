Kobalt: Ausbeutung für wertvollen Rohstoff

Es ist der Moment, in dem alles zu scheitern droht. Am Plafond zieht ein Ventilator hektisch seine Runden. Darunter hockt ein wuchtiger Mann im feinen Seidenhemd und schlägt mit der Hand auf einen Tisch aus Ebenholz. "Keine Chance, dass wir euch zu den Minen lassen", sagt er in schneidendem Französisch. "Viel zu gefährlich" sei das, und wer übernähme am Ende die Verantwortung, falls was schiefginge? Dabei scheint den Geheimdienstchef weniger die Sicherheit zweier Journalisten aus Europa zu sorgen, als die Ahnung, was sie dort zu sehen bekämen. Wer nur "Kongo" und "Kobalt" googelt, stößt schon auf Bilder, die erahnen lassen, was eine tiefgründige Recherche zu Tage fördern könnte. Es sind Bilder, die so gar nicht zu dem passen, was man sich landläufig unter der sauberen grünen Energiewende ausmalt.

Kolwezi ist das Gegenteil von grün. Eine staubige 600.000-Einwohner-Stadt im Süden der nur dem Namen nach demokratischen Republik Kongo. Glutorange ist ihre Erde und fiebrig ihre Stimmung. Es ist eine Stadt, die uns in Beschlag nimmt, in Abgründe führt und Alpträume weckt. Weil Grauen und Gier sie prägen und sie zugleich eine Stätte der Zukunft ist.

Der Autor recherchierte für das Missio-Magazin "allewelt" zwei Wochen lang im Kongo. Die Arbeit von Schwester Jane kann durch Spenden an Missio Österreich unterstützt werden

Standort von Kolwezi auf Google Maps:

Ausgepeitscht in der Mine

Ein "geologischer Skandal" sei das, was sich unter den Böden von Kolwezi auftut. Ein Reichtum an Mineralien, sobald man nur zu graben beginnt. Neben Kupfer ist es Kobalt, das alles veränderte. Nirgendwo sonst auf der Welt lagert so viel von einem der begehrtesten Erze der Erde. Gebraucht wird es für alles, was eine leistungsstarke Batterie besitzt: Notebooks, Smartphones und natürlich die boomenden Elektroautos. In einem einzigen Fahrzeug stecken bis zu 13 Kilo Kobalt. Und 80 Prozent aller bekannten Vorkommen liegen im Kongo. Zuletzt verdreifachte sich die Fördermenge, und die Preise gingen durch die Decke. Aktuell notiert eine Tonne Kobalt an den Börsen bei 51.000 US-Dollar.

Wer glaubt, das würde Kolwezi zu Dubai machen, irrt gewaltig. Selbst im Zentrum ist kaum eine Straße asphaltiert. Müll türmt sich. Etliche der Kinder haben Blähbäuche. Wasser kommt, wenn überhaupt, aus Kanistern. Die Stadt durchziehen kilometergroße Löcher. Es sind die Minen, gigantische umgedrehte Maulwurfhügel, die man selbst von Satelliten aus sehen kann. In Kaskaden graben sich dort Bagger, groß wie Einfamilienhäuser, Hunderte Meter in die Tiefe. Einst waren diese Minen staatlich, bis korrupte Herrscher herausfanden, dass sich damit ordentlich Geld machen lässt. Und so gelangten die Chinesen nach Kolwezi.

Sie sind die großen Unsichtbaren, kontrollieren 15 der 19 Kobalt-Minen im Kongo, leben in abgeschotteten Siedlungen, betreiben eigene Spitäler, Hotels, Restaurants und gar Casinos. Erst als es längst dunkel ist und der Schweiß und Staub des Tages abgewaschen sind, erhalten sie in einer Kaschemme erstmals ein Gesicht. Dort klagen die Arbeiter über ihre Dienstherren, die sie mies bezahlen und für bessere Jobs ihre eigenen Leute aus China herkarren. Bald macht ein Handy die Runde. Darauf läuft ein wackeliges Amateurvideo aus einer der Minen. Ein Kongolese mit nacktem Oberkörper liegt darin im Staub, die Hände auf den Rücken gebunden. Ein Security-Mann mit Kalaschnikow über der Schulter peitscht ihn aus. Im Hintergrund sieht man den Chef, einen Chinesen, der etwas auf Mandarin sagt. Nur ein Wort wiederholt er immer wieder auf Swahili, der Landessprache: "Piga! Piga" - "Schlag zu!"

Das sind die Bedingungen, unter denen Kobalt im Kongo industriell abgebaut wird. "Sauberes" Kobalt, wie es dessen Abnehmer in den Weltkonzernen wohl nennen würden. So ausbeuterisch das klingt, so wenig spiegelt es noch die Wirklichkeit in Kolwezi wider. Diese beginnt an den Zäunen der Minen, im Abraum der Gruben, an Bachbetten und künstlichen Seen, deren Wasser angereichert ist mit Spuren von Kupfer und radioaktivem Uran. Es sind Orte, an die kein westlicher Beobachter hinkommen soll, damit das, was dort geschieht, unsichtbar bleibt.