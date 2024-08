Wahlkarte beantragen: Wie wählen mittels Briefwahl funktioniert

Die Wahlkarte muss in der jeweiligen Wohngemeinde beantragt werden. So können Bürger:innen ihr Wahlrecht mittels Briefwahl ausüben. Die Beantragung kann persönlich am Gemeindeamt - oder in Wien beim zuständigen Magistrat - passieren. Der Antrag kann aber auch per E-Mail, Fax oder Post sowie elektronisch erfolgen. Eine digitale Beantragung ist über folgende Wege möglich:

Egal für welchen Antragsweg man sich entscheidet: Wichtig ist, die Wahlkarte rechtzeitig zu beantragen. Das sind in der Regel zumindest einige Tage vor der Wahl. Man kann die Stimme dann per Post, durch eine andere Person oder persönlich abgeben. Die Abgabe ist auch am Wahltag beim eigenen oder bei einem beliebigen anderen Wahllokal in Österreich möglich.

