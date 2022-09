Inhaltsverzeichnis

Was ist Borreliose?

"Borreliose ist die häufigste durch Zecken übertragene Infektionskrankheit in der gemäßigten Klimazone", erklärt Prof. Stefan Winkler, Leiter der Borrelioseambulanz der MedUni Wien. Ausgelöst wird sie durch spiralförmige Bakterien, genauer gesagt durch Borrelien, von denen es in den verschiedenen Regionen verschiedene Spezies gibt. Während in den USA Borrelia burgdorferi vorherrscht - "Benannt nach einem der Entdecker, dem Herrn Burgdorfer" -, sind in Mitteleuropa vor allem die Arten Borrelia afzelii und Borrelia garinii verbreitet. Je nach Erreger zeigen sich unterschiedliche Symptome. So manifestiert sich eine Infektion mit Borrelia afzelii in erster Linie in der Haut, eine mit Borrelia burgdorferi dagegen eher im Gelenk.

© iStockphoto.com Borellien sind spiralförmige Bakterien

Wie häufig tritt Borreliose auf?

Da es sich bei Borreliose um keine meldepflichtige Erkrankung handelt, gibt es, was die Häufigkeit der Fälle anbelangt, nur Schätzungen. Winkler zufolge könne man jährlich von einigen Tausend in Österreich ausgehen. Verlässliche Daten hierzu gebe es allerdings nicht.

Wie wird Borreliose übertragen?

Wie bereits eingangs erwähnt, erfolgt die Übertragung über den Zeckenstich. Ja, Sie haben richtig gelesen! Die Zecke beißt nicht, sie sticht. Wobei natürlich nicht alle Zecken Borrelien in sich tragen. Voraussetzung für die Übertragung ist, dass die Zecke eine Zeitlang saugt. "Untersuchungen haben ergeben, dass bei unter zwölf Stunden Saugen in der Regel keine Infektion mit Borrelien erfolgt", konkretisiert Winkler. Anders sieht die Sache bereits bei einer Dauer von rund 20 Stunden aus. "Daher auch die Empfehlung, dass man, wenn man in einem Gebiet, in dem es viele Zecken gibt, in der Wiese war, gleich danach den ganzen Körper absucht. Wenn die Zecke rasch nach dem Stich entfernt wird, besteht keine Gefahr, Borreliose zu bekommen."