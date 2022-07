Inhaltsverzeichnis

Arthrose gilt als degenerative Gelenkerkrankung, die über kurz oder lang zur Veränderung der Knorpel- und Knochenstruktur führt und laut Aussendung der MedUni Wien bis zu Gelenkdeformierungen reichen kann. Gelenkerkrankungen zählen zu den führenden Ursachen für chronischen Schmerz und Immobilität im Alter. Eine Therapie, die den fortschreitenden Verlust an Knorpelgewebe aufhalten oder gar rückgängig machen kann, gibt es nicht. Dennoch ist es wichtig, über die Erkrankung Bescheid zu wissen, um im Falle des Falles richtig handeln zu können.

1. Mögliche Ursachen

Ursache einer Arthrose können Fehlstellungen der Gelenke ebenso wie Übergewicht sein. Auch körperliche Tätigkeiten, die einseitig ausgeführt werden, können eine Arthrose bedingen. Meist entsteht sie durch langjährige Überbelastung. Die Erkrankung führt dazu, dass der Betroffene in seiner Beweglichkeit wie auch in der körperlichen Belastbarkeit eingeschränkt ist, was über kurz oder lang auf die Wirbelsäule schlägt. Rückenschmerzen sind in dem Fall die Folge.