So kann man Bindungsängste überwinden

Menschen, die an Bindungsangst leiden, sind emotional nicht in der Lage, sich auf tiefe, verbindliche Beziehungen einzulassen. Das gilt insbesondere auch für Liebesbeziehungen. Anstatt eine enge, vertrauensvolle Beziehung aufzubauen, reagieren Betroffene mit Flucht und Rückzug. Auch oder gerade dann, wenn der/die Partner:in den Wunsch nach Verbindlichkeit äußert. Nicht selten findet der/die Betroffene dann Ausreden, wie angeblich unaufschiebbare berufliche Verpflichtungen, um sich dem/der Partner:in zu entziehen.

Weitere Anzeichen einer Bindungsangst sind häufiger sozialer Rückzug, plötzliche Kontaktabbrüche und Emotionslosigkeit anderen gegenüber, ebenso wie Unentschlossenheit und ein geringes Maß an Verantwortungsgefühl. Die Tatsache, dass bindungsängstliche Personen ihre:n Partner:in stets auf Distanz halten und keine emotionale Nähe zulassen können, ist für das Gegenüber oft extrem belastend.

Wie entstehen Bindungsängste?

Bindungsängste entstehen bereits in der Kindheit, genauer gesagt in jener Lebensphase, in der das Individuum lernt, anderen Menschen zu vertrauen. Macht das Kind wiederholt die Erfahrung, dass es sich auf seine Bezugspersonen nicht verlassen kann, so kann es auch kein Grundvertrauen entwickeln. Stattdessen lernt es, dass es auf sich alleine gestellt ist, Nähe - vermeintlich zwingend - mit Abhängigkeit und diese wiederum mit Kränkungen und Verletzungen verbunden ist.

Um derartige negative Erfahrungen fortan zu unterbinden, entwickelt das Kind eine Schutzstrategie: Es lässt gleich gar niemanden an sich heran. Diese Strategie wird in der Regel bis ins Erwachsenenalter beibehalten. Selbst dann, wenn sie nicht mehr zweckmäßig ist, die persönliche Weiterentwicklung behindert und die Person sich insgeheim nach einer vertrauensvollen Beziehung sehnt. Ebenso bei der Entstehung von Bindungsängsten eine Rolle spielen können frühkindlich erworbene Minderwertigkeitskomplexe sowie die Angst, wichtige Bezugspersonen zu verlieren.