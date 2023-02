Erdgas: Hat der fossile Energieträger Zukunft?

Nachteile der Nutzung von Erdgas: Erdgas ist ein fossiler und damit umweltschädliche Brennstoff.

Erdgas ist explosiv.

Gasleitungen und -installationen dürfen nur von Fachleuten verlegt beziehungsweise vorgenommen werden.

Erdgas kann nur genutzt werden, wenn ein Leitungsnetz zur Verfügung steht.

Die Gaspreise können aufgrund von Abhängigkeiten (Lieferanten, politische Lage etc.) starken Schwankungen unterliegen.

Die Erdgasversorgung ist stark abhängig von der weltpolitischen Lage.

Einseitige Abhängigkeiten von bestimmten Ländern können entstehen (z.B.: Russland).

Wie lange reichen die Vorräte?

Erdgas kommt als natürliche Ressource in Österreich und weltweit relativ häufig vor. Laut einer Studie des Öl- und Gaskonzerns BP gibt es weltweit 188.000 Milliarden Kubikmeter an bekannten und wirtschaftlich förderbaren Erdgasreserven. Österreich verbraucht pro Jahr circa 8,5 Milliarden Kubikmeter Erdgas.

Die bisher erschlossenen Erdgasvorkommen reichen laut Experten mindestens noch für rund 60 Jahre. Manche Länder wie Russland, Iran oder Saudi-Arabien weisen dabei höhere Vorkommen auf als andere. Zudem gibt es noch jede Menge nicht erschlossener Erdgas-Lagerstätten.

Wie sieht die Situation in Österreich aus?

Der jährliche Erdgasverbrauch in Österreich liegt nach Angaben der Statistik Austria (2019) bei rund 89 TWh (Terawattstunde) und ist damit in etwa so hoch wie die heimische Speicherkapazität von Erdgas mit 95,5 TWh.

Laut der Website des Klimaschutzministeriums www.energie.gv.at - auf der zudem der aktuelle Füllstand der Gasspeicher abrufbar ist - lag der Anteil des russischen Gases am Gesamtimport jahrzehntelang bei rund 80 Prozent. Seit dem Ukraine-Krieg ist dieser Anteil signifikant gesunken. Im November 2022 lag der Anteil laut Berechnungen der E-Control bei 41 Prozent. Rund 10 TWh an benötigtem Erdgas werden durch inländische Produktion abgedeckt, wie die Österreichische Energieagentur angibt.

Die Erdgasvorkommen in Österreich sind gar nicht so gering. Im Wiener Becken finden sich etwa durchaus wirtschaftlich lohnende Vorkommen. Die jährliche Fördermenge der beiden in Österreich tätigen Firmen, der OMV und der RAG Austria AG, beträgt im Durchschnitt der letzten Jahre mehr als 1,5 Milliarden Kubikmeter, damit können rund 15 % des Eigenbedarfes mit heimischem Erdgas aus Feldern nördlich von Wien, im westlichen Oberösterreich und in Salzburg gedeckt werden.

Wie viel Erdgas in Österreich im Vergleich zu anderen Energieträgern verbraucht wird, zeigt der sogenannte Energiemix. Er gibt den Bruttoinlandsverbrauch nach Energieträgern an - und zwar für den gesamten Energieverbrauch, also Haushalte, Unternehmen, Verkehr. Spitzenreiter ist demnach laut Bericht des Klimaschutzministeriums (BMK) "Energie in Österreich" (2022) immer noch Öl mit 34,5 %, gefolgt von Erdgas mit 22,7 %. 17,4 % entfallen bereits auf Bioenergie und 9,8 % steuert die Wasserkraft bei. Der Rest entfällt auf Kohle, Windkraft, Photovoltaik, brennbare Abfälle, Umgebungswärme und Nettostromimporte.

© News.at

Den größten Verbrauch an Erdgas hat anteilsweise laut E-Control die Großindustrie mit rund 63 Prozent (Stand 2021). Das Gas wird hier häufig für die Prozesswärme bei Produktionsprozessen benötigt beispielsweise in der Eisen- und Stahlerzeugung oder bei der Papierproduktion.

Ebenfalls einen guten Teil an Erdgas verbrauchen die Haushalte. Vor allem geheizt wird in Österreich noch oft mit Erdgas, das mit knapp 23 Prozent zu den meistgenutzten Energieträgern im Heizungsbereich zählt. Ansonsten findet Erdgas in den Bereichen Warmwasser und Kochen Verwendung.

© News.at

© News.at

Woher das Erdgas kommt, das man zuhause verwendet, kann man übrigens nicht feststellen. Das liegt daran, dass die Herkunft des Gases stark von den Einkaufsmöglichkeiten abhängt und die liefernden Länder oft wechseln können. Die österreichischen Energielieferanten spiegeln aber mehr oder weniger die Gesamtsituation wieder. Einige Lieferanten wie beispielsweise Wien Energie erzeugen aber auch eigenes Biogas.

Wie gestaltet sich der Gaspreis?

Der Gaspreis ist einerseits abhängig von Verhandlungen zwischen Kunden/Kundinnen und Anbietern und andererseits orientiert sich die Entwicklung des Gaspreises an internationalen Erdölindikatoren, da Erdgas laut E-Control als Substitut für Erdöl angesehen wird.

Für Endverbraucher:innen hängt der Gaspreis zudem von folgenden Faktoren ab: dem eigenen Verbrauch, dem Gaslieferanten, dem Wohnort.