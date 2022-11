Inhaltsverzeichnis:

1. Die Kündigung - Was ist das überhaupt?

Die Kündigung ist eine einseitige Erklärung von Arbeitnehmer:innen an ihre Arbeitgeber:innen – oder vice versa – dass sie das zwischen ihnen bestehende Arbeitsverhältnis beenden möchten. Einseitig deshalb, weil die andere Vertragspartei nicht zustimmen muss. Es reicht der Wille der aussprechenden Seite. Das Arbeitsverhältnis endet aber nicht sofort mit Ausspruch der Kündigung. Es müssen dabei nämlich Kündigungsfristen und Kündigungstermine eingehalten werden: Die Kündigungsfrist ist der Zeitraum, zwischen dem Ausspruch der Kündigung und dem tatsächlichen Ende des Arbeitsverhältnisses (Kündigungstermin). In dieser Zeit besteht das Arbeitsverhältnis noch weiter. Während Arbeitgeber:innen sich häufig an eine Kündigungsfrist zwischen sechs Wochen und fünf Monaten halten muss, ist die Kündigungsfrist für Arbeitnehmer:innen in Österreich mit oft nur einem Monat kürzer. Die Kündigungsfristen und Termine sind in Gesetzen und Kollektivverträgen festgeschrieben. Wenn man hinsichtlich der Beendigungsmodalitäten im Arbeitsvertrag flexibler sein möchte, ist das in gewissen Grenzen in Ordnung. Es darf aber nicht zu Nachteilen für die Arbeitnehmer:innen kommen.

Bis zum Kündigungstermin und der Auflösung des Vertrags bleiben die beidseitigen Pflichten noch bestehen: Die Arbeitgeber:innen müssen z.B. weiterhin Gehalt zahlen. Dafür müssen die Arbeitnehmer:innen auch die Erbringung ihrer Arbeitsleistung fortsetzen. Wurde die Kündigung durch Arbeitgeber:innen ausgesprochen, haben die Arbeitnehmer:innen in dieser Zeit auch Anspruch auf "Postensuchtage": Das heißt konkret, sie haben in einem gewissen Ausmaß Anspruch auf "bezahlte Freizeit" während der Arbeitszeit, um sich bereits nach einem neuen Job umsehen zu können.

Mit Ablauf des letzten Tages des Arbeitsverhältnisses enden die beidseitigen Pflichten. Die Arbeitgeber:innen müssen die Endabrechnung anstellen und den Arbeitnehmer:innen noch ausständiges Entgelt zahlen. Neben dem letzten Monatsgehalt etwa auch anteiliges 13. und 14. Gehalt, Abgeltung für unverbrauchten Urlaub, genauso variable Vergütungen wie Boni. Die Arbeitnehmer:innen wiederum müssen sämtliches Betriebseigentum und Unterlagen, die sie bis zuletzt noch von ihren Arbeitgeber:innen besessen haben, zurückstellen.