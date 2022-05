Berufliche Weiterbildung: Diese Möglichkeiten gibt es

Wifi-Checkliste zur Wahl des richtigen Weiterbildungsangebotes:

Folgende Fragen sollte man sich stellen:

1. Was will man mit der Weiterbildung erreichen?

• persönliche und/oder berufliche Ziele (Karrierechancen, Berufs(wieder)einstieg, etc.)

2. Was erwartet man vom Kursanbieter?

• Beratung und Betreuung vor, während und nach dem Kurs

• Wissen mit beruflichem Nutzen

• anerkannte Abschlüsse oder Zertifikate

3. Welche Voraussetzungen sind nötig?

• Schulabschluss (z.B. Matura), Lehrabschluss, Praxisjahre, etc.

4. Welche Lernmethoden werden bevorzugt?

• Gruppenarbeiten, E-Learning etc.

5. Wie viel kostet die Weiterbildung?

• Kurskosten, zusätzliche Kosten wie Prüfungsgebühren etc.

• Welche Förderungen gibt es?