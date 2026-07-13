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Wohnungsvergabe NEU: Punktgenau für jede Lebenslage.

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Ein Wiener Wohn-Ticket für alles. Flexibel wie das Leben.

Die Stadt Wien gestaltet den Zugang zum sozialen Wohnbau neu. Ab sofort gibt’s ein gemeinsames Wiener Wohn-Ticket für geförderte Wohnungen und Gemeindewohnungen: noch transparenter, individueller und moderner.

Vielfältige Lebensumstände werden ab jetzt durch Bonuspunkte berücksichtigt. Zum Beispiel bei Schwangerschaft, Pflegeverantwortung oder Barrierefreiheit. Oder bei akutem Bedarf durch Trennung, zu wenig Platz oder hohen Wohnkosten. Bonuspunkte gibt‘s auch für Alleinerzieher*innen, Jungwiener*innen und Menschen in Ausbildung. Der Wien-Bonus für Langzeit-Wiener*innen bleibt bestehen.

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 © Fetz

Bonuspunkte helfen weiter

Wer die allgemeinen Zugangskriterien erfüllt, bekommt ab sofort ein Wiener Wohn-Ticket für den sozialen Wohnbau der Stadt Wien. Bonuspunkte werden angerechnet, wenn Unterstützung besonders wichtig ist:

  • Besondere Anforderungen in Familien: z. B. bei einer Schwangerschaft, als Alleinerzieher*in oder bei der Pflege von Angehörigen

  • Besondere Lebensphasen: z. B. als Jungwiener*in auf dem Weg zur ersten eigenen Wohnung oder für Menschen in Ausbildung

  • Gesundheit, Alter und Barrierefreiheit: z. B. bei eingeschränkter Mobilität oder dem Bedarf an einer kleineren Wohnung im Alter

  • Wohnungsnot, z. B. wenn Wohnungsverlust droht, bei häuslicher Gewalt, Trennung oder zu hohen Wohnkosten

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Gut zu wissen: Die Registrierung ist online über meinwohnticket.wien möglich. Die Wohnungsvergabe auf der neuen Plattform startet im Herbst. Alle Infos und ein ausführliches Erklär-Video gibt’s auf wohnberatung-wien.at.

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