Wohnungsvergabe NEU: Punktgenau für jede Lebenslage.

Die Stadt Wien gestaltet den Zugang zum sozialen Wohnbau neu. Ab sofort gibt’s ein gemeinsames Wiener Wohn-Ticket für geförderte Wohnungen und Gemeindewohnungen: noch transparenter, individueller und moderner.

Vielfältige Lebensumstände werden ab jetzt durch Bonuspunkte berücksichtigt. Zum Beispiel bei Schwangerschaft, Pflegeverantwortung oder Barrierefreiheit. Oder bei akutem Bedarf durch Trennung, zu wenig Platz oder hohen Wohnkosten. Bonuspunkte gibt‘s auch für Alleinerzieher*innen, Jungwiener*innen und Menschen in Ausbildung. Der Wien-Bonus für Langzeit-Wiener*innen bleibt bestehen.