Verantwortung in bewegten Zeiten

Michael Schmidt präzisiert: „Unser Fokus liegt klar auf dem Kauf und der Entwicklung, wir schaffen laufend neuen, nachhaltigen Wohnraum in den besten Lagen Wiens.“

Eines der vielen Highlights aus dem Portfolio des Wiener Familienunternehmens trägt den passenden Namen „Prunkstück“. Gelegen in der Tendlergasse im Herzen des 9. Bezirks bietet das revitalisierte Gründerzeithaus insgesamt 36 hochwertige Eigentumswohnungen mit Wohnflächen von 36 bis 185 Quadratmetern. Sie reichen von der stilvollen Altbauwohnung bis zu luxuriösen Penthouses mit großzügigen Dach­terrassen. Ebenfalls in Wien-Alsergrund zu finden ist „Le Petit Lion“, ein weiteres Highlight und ein Wohnjuwel für anspruchsvolle Stadtliebhaber. Weitläufige Freiflächen, Vollklimatisierung im Dachgeschoß und nachhaltiger Fernwärmeanschluss sorgen für modernen Wohnkomfort im beliebten Servitenviertel.