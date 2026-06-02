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Verantwortung in bewegten Zeiten

In Kooperation mit 3SI Immogroup
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3SI Immogroup, Geschäftsführer Michael Schmidt

©Branding Identity Thomas Meyer
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Während der Markt vielerorts von Unsicherheit geprägt ist, setzt das Wiener Familienunternehmen 3SI Immogroup unter Geschäftsführer Michael Schmidt konsequent auf Stabilität und nachhaltiges Wachstum.

Es war ein fulminanter Start ins neue Jahr für die 3SI Immogroup, die sich auf den Erhalt und die behutsame Revitalisierung von Altbauten sowie die Entwicklung von Neubauprojekten spezialisiert hat. Denn aktuell gibt es in Wien mehr neue Wohnungen durch das Unternehmen denn je. „Ich bin unheimlich stolz auf unser Team, denn wir als 3SI Immogroup haben in diesem Jahr schon mehr als 200 Wohnungen verkauft! Wir haben aktuell so viele hochwertige Wohnungen im Angebot wie nie zuvor – vom eleganten Stilaltbau bis zur modernen Dachgeschoßwohnung. Das zeigt, dass wir weiter investieren, bauen und den Markt aktiv gestalten“, erklärt Geschäftsführer ­Michael Schmidt. „Wir brauchen in ­Wien alles: leistbares Wohnen, Gemeindewohnung, Genossenschaftswohnung, Luxusprojekte. Jede Wohnung ist wichtig“, unterstreicht der Immobilienmanager. Einen großen Anteil von 85 Prozent machen Altbauten aus. „Zinshäuser haben es mir angetan“, gibt Schmidt zu. Werden Altbauten nämlich nicht ersetzt, sondern nachhaltig saniert, erweitert und aufgewertet, bleibt die einzigartige Wiener Bausubstanz aus der Gründerzeit erhalten, gleichzeitig wird dringend benötigter Wohnraum geschaffen und der zunehmenden Wohnungsknappheit etwas entgegengesetzt.

„Wir sehen auch dort Chancen, wo andere nur Risiken sehen.“
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3SI Immogroup, Geschäftsführer Michael Schmidt

 © Branding Identity Thomas Meyer

Neue Highlights

Michael Schmidt präzisiert: „Unser Fokus liegt klar auf dem Kauf und der Entwicklung, wir schaffen laufend neuen, nachhaltigen Wohnraum in den besten Lagen Wiens.“

Eines der vielen Highlights aus dem Portfolio des Wiener Familienunternehmens trägt den passenden Namen „Prunkstück“. Gelegen in der Tendlergasse im Herzen des 9. Bezirks bietet das revitalisierte Gründerzeithaus insgesamt 36 hochwertige Eigentumswohnungen mit Wohnflächen von 36 bis 185 Quadratmetern. Sie reichen von der stilvollen Altbauwohnung bis zu luxuriösen Penthouses mit großzügigen Dach­terrassen. Ebenfalls in Wien-Alsergrund zu finden ist „Le Petit Lion“, ein weiteres Highlight und ein Wohnjuwel für anspruchsvolle Stadtliebhaber. Weitläufige Freiflächen, Vollklimatisierung im Dachgeschoß und nachhaltiger Fernwärmeanschluss sorgen für modernen Wohnkomfort im beliebten Servitenviertel.

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Objekt Rotenlöwengasse: In der wunderschönen Luxuswohnung trifft historischer Charme auf moderne Eleganz

 © Visualisierung Le Petit Lion: JAMJAM

„Wir sind auf jedes einzelne Projekt stolz“, sagt Schmidt. „Mit jeder dieser Liegenschaften beweisen wir, dass der Wiener Altbau Zukunft hat. Wir setzen auch 2026 auf Bestand und Neubau, auf Qualität und Quantität – und das mit nachhaltiger Wirkung für Stadt und Bewohner.“

In Zeiten, in denen der Immobilienmarkt von Höhen und Tiefen geprägt ist, sind die Projekte der 3SI Immogroup nicht nur ein Zuhause, sondern auch ­eine attraktive Möglichkeit zur Vermögenssicherung, denn gesunkene Zinsen und erleichterte Kreditvergaberichtlinien schaffen derzeit ideale wirtschaftliche Rahmenbedingungen für den Erwerb von Wohneigentum, weshalb Experten empfehlen, jetzt in ­Immobilien zu investieren.

Wir sind auf jedes einzelne Projekt stolz.

Für Generationen

Wer Werte schafft, die die eigene Generation überdauern, muss Verantwortung übernehmen, Tradition leben, aus Leidenschaft handeln und Mut zur Vision haben. Schon seit Harald Schmidt 1982 ins Immobiliengeschäft einstieg, prägen zudem Fair Play und Loyalität allen Akteuren gegenüber die Firmen-­DNA. Sie gelten als wichtigste Grundpfeiler der erfolgreichen langfristigen Partnerschaften.

Daran änderte sich auch nichts, als im Jahr 2001 die 3SI Immogroup formal gegründet wurde und Michael Schmidt ins Familienunternehmen einstieg. Besonders wichtig sind dem Wiener Traditionsunternehmen die eigenen Mitarbeitenden. Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege, Raum zum Wachsen, Eigenverantwortung und Teamgeist prägen den Arbeitsalltag. „Unsere einzigartige familiäre Unternehmenskultur ist unseren traditionellen Werten und Prinzipien wie Erfahrung, Fairness und Handschlagqualität zu verdanken“, weiß Michael Schmidt. Gehandelt wird vorausschauend, im Einklang mit der Umwelt. Um das historische Wiener ­Erbe zu bewahren, müssen immer wieder neue Wege eingeschlagen werden. Der Erfolg gibt den Schmidts recht, denn aktuell beschäftigt das Unternehmen ungefähr 50 Mitarbeitende und hat – ohne Neubauprojekte – rund 150.000 Quadratmeter Immobilien im Bestand sowie mehr als tausend Wohnungen in Wien in der Vermietung.

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Objekt Tendlergasse: Das „Prunkstück“ überzeugt mit imposanten Raumhöhen, restaurierten Kastenfenstern und viel Licht.

 © Visualisierung Prunkstück: JAMJAM
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Blick nach vorne

An Aufhören denkt die 3SI Immogroup noch lange nicht. Denn mit jedem Projekt wird nicht nur hochwertiger Wohnraum geschaffen, sondern auch ein nachhaltiger Beitrag zur Entwicklung Wiens geleistet – und damit Werte für kommende Generationen bewahrt.

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