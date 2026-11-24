Der Wiener Wohnungsmarkt befindet sich zunehmend in der Hand privater Unternehmen. Seit 2001 konnten die gewerbliche Immobilienwirtschaft, institutionelle Investoren und profitorientierte Firmen bei einem Stadtwachstum von fast einer halben Million zusätzlicher Einwohner ihren Anteil auf 18 Prozent verdreifachen, wie eine Studie der Technischen Universität (TU) im Auftrag der Arbeiterkammer (AK) zeigt. Der soziale Wohnbau hielt seinen Anteil dagegen bei rund 40 Prozent.

Konkret verfügten die Stadt Wien, gemeinnützige Bauvereinigungen und andere öffentliche Eigentümer im Jahr 2001 über 364.000 sozial gebundene Wohnungen. Das entsprach 40 Prozent des gesamten Wiener Wohnungsbestands. Im Vorjahr waren es 453.500 Wohnungen und damit 39 Prozent. Profitorientierte Unternehmen bauten ihren Bestand im selben Zeitraum hingegen deutlich von 58.000 auf 212.000 Wohnungen aus.