In Werte investieren. Wohnraum schaffen.

Die Idee ist einfach: Mehrere Anleger schließen sich zusammen, um ein Wohngebäude zu errichten oder ein bestehendes Haus zu sanieren. Nach Fertigstellung werden die Wohnungen langfristig vermietet. Statt eine fertige Immobilie zu kaufen, beteiligen sich die Anleger bereits an ihrer Entstehung oder Erneuerung.

Gerade bei älteren Häusern liegt da­rin ein besonderer Reiz. Historische Substanz bleibt erhalten und wird mit zeitgemäßem Wohnkomfort verbunden. Eine umfassende Sanierung kann die Energiequalität verbessern, Grundrisse aufwerten und zusätzlichen Wohnraum schaffen. So bekommt ein Gebäude eine neue Zukunft – und das Viertel ein Stück neue Lebensqualität.

Die Entwicklung und Betreuung übernehmen professionelle Partner: von der Planung über Finanzierung und Bauabwicklung bis zur späteren Vermietung und Verwaltung. Für Anleger wird damit ein Immobilienprojekt zugänglich, das sie nicht selbst organisieren müssen.