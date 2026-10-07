In Werte investieren. Wohnraum schaffen.

Bauherrenmodelle verbinden Immobilieninvestment mit der Schaffung und Sanierung von Wohnraum. Steuerliche Möglichkeiten und Förderungen können dabei eine Rolle spielen – entscheidend bleiben aber Standort, Konzept und Kalkulation.
Ein Zuhause ist mehr als eine Adresse. Es ist Rückzugsort, Lebensmittelpunkt und Ausdruck von Lebensqualität. Wer in Wohnimmobilien investiert, kann deshalb zweierlei schaffen: eine zusätzliche Einkommensquelle für die eigene Zukunft und Wohnraum, den andere Menschen mit Leben füllen. Bauherrenmodelle verbinden diese beiden Perspektiven – unterstützt durch steuerliche Möglichkeiten und öffentliche Förderungen.
Gemeinsam etwas entstehen lassen
Die Idee ist einfach: Mehrere Anleger schließen sich zusammen, um ein Wohngebäude zu errichten oder ein bestehendes Haus zu sanieren. Nach Fertigstellung werden die Wohnungen langfristig vermietet. Statt eine fertige Immobilie zu kaufen, beteiligen sich die Anleger bereits an ihrer Entstehung oder Erneuerung.
Gerade bei älteren Häusern liegt darin ein besonderer Reiz. Historische Substanz bleibt erhalten und wird mit zeitgemäßem Wohnkomfort verbunden. Eine umfassende Sanierung kann die Energiequalität verbessern, Grundrisse aufwerten und zusätzlichen Wohnraum schaffen. So bekommt ein Gebäude eine neue Zukunft – und das Viertel ein Stück neue Lebensqualität.
Die Entwicklung und Betreuung übernehmen professionelle Partner: von der Planung über Finanzierung und Bauabwicklung bis zur späteren Vermietung und Verwaltung. Für Anleger wird damit ein Immobilienprojekt zugänglich, das sie nicht selbst organisieren müssen.
Vorsorge mit Substanz
Für viele Menschen gehört eine Immobilie zur Vorstellung einer guten finanziellen Vorsorge. Dahinter steht der Wunsch, in einen greifbaren Wert zu investieren und langfristig von Mieteinnahmen zu profitieren. Ein Bauherrenmodell kann dafür ein Baustein sein.
Seine Besonderheit liegt im Zusammenspiel von Immobilie, steuerlichen Effekten und – je nach Projekt – öffentlicher Wohnbauförderung. Bestimmte Ausgaben können steuerlich berücksichtigt werden. Insbesondere während der Bauphase, wenn noch keine Mieten fließen, kann dies die persönliche Steuerbelastung reduzieren.
Bei entsprechend ausgestalteten Projekten lassen sich bestimmte begünstigte Bau- und Sanierungsaufwendungen über 15 Jahre steuerlich absetzen. Diese Möglichkeit gilt allerdings nicht für sämtliche Kosten. Wie stark ein Anleger davon profitiert, hängt vom konkreten Projekt und seiner persönlichen steuerlichen Situation ab.
Förderungen, die auch den Bewohnern zugutekommen
Öffentliche Förderungen können die Finanzierung eines Projekts erleichtern. Je nach Bundesland und Vorhaben geschieht das etwa durch günstige Darlehen, Zuschüsse zu den laufenden Kreditraten oder Beiträge zu bestimmten Investitionen.
Damit ist meist eine klare Gegenleistung verbunden: Die Wohnungen müssen für einen festgelegten Zeitraum zu begrenzten Mieten angeboten werden. So unterstützt die Förderung sowohl die Umsetzung des Projekts als auch leistbares Wohnen.
Für Anleger können moderate Mieten eine gute Vermietbarkeit begünstigen. Für die Bewohner eröffnen sie die Chance auf zeitgemäßen Wohnraum zu erschwinglichen Konditionen. Gerade in gefragten Stadtlagen ist das ein wesentlicher Beitrag zur Lebensqualität.
Ein guter Standort bleibt die Grundlage
So attraktiv steuerliche Optimierungsmöglichkeiten und Förderungen sein können: Den langfristigen Erfolg bestimmen auch bei einem Bauherrenmodell die Qualität der Immobilie und eine solide Kalkulation.
Passt die Lage? Sind die Wohnungen gut geschnitten und langfristig gefragt? Sind Baukosten, Finanzierung und laufende Ausgaben realistisch angesetzt? Und wie entwickelt sich das Projekt nach dem Ende der Förderung?
Diese Fragen verdienen ebenso viel Aufmerksamkeit wie die steuerlichen Möglichkeiten. Bauherrenmodelle sind langfristige Investments. Mieteinnahmen und Wertentwicklung sind mit Chancen und Risiken verbunden; eine Rendite ist nicht garantiert. Eine nachvollziehbare Planung und erfahrene Partner schaffen die Grundlage für eine fundierte Entscheidung.