Die Zeit läuft: Immobilienanleger:innen profitieren bis Ende des Jahres von Steuervorteilen

Unter bestimmten Voraussetzungen ist noch bis Ende des Jahres bei entsprechenden Wohngebäuden in den ersten drei Jahren eine Abschreibung bis zu 4,5 Prozent möglich. Die 3SI Immogroup bietet dafür aktuell passende Wohnungen in hochwertigen und nachhaltig zertifizierten Projekten.
Immobilien gelten seit jeher als langfristig sinnvolle Anlageform. Wer bislang noch gezögert hat, sollte nun tätig werden, denn die Möglichkeit der erweiterten beschleunigten Abschreibung läuft mit Ende des Jahres aus. Für Wohngebäude, die nach dem 31. Dezember 2023 und vor dem 1. Jänner 2027 fertiggestellt werden und zumindest den erforderlichen Gebäudestandard Bronze des klimaaktiv-Kriterienkatalogs erfüllen, kann in den ersten drei Jahren jeweils bis zum Dreifachen des regulären AfA-(Abschreibung für Abnutzung) Satzes abgeschrieben werden. Bei vermieteten Wohngebäuden entspricht das bis zu 4,5 Prozent der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Die Regelung ist insbesondere für jene interessant, die ihre Investition nicht nur unter dem Gesichtspunkt der laufenden Vermietung, sondern auch hinsichtlich der steuerlichen Auswirkungen betrachten.
Meiselstraße: Dieses außergewöhnliche Wohnprojekt verbindet elegante Architektur auf einzigartige Weise mit dem modernen Lifestyle der Stadt. Hinter der revitalisierten Gründerzeitfassade verbergen sich 19 exklusive Wohneinheiten, hofseitige Gärten, Terrassen und Balkone.
Nachhaltigkeit trifft Investment
Entscheidend dabei ist die Auswahl der richtigen Immobilie. Neben dem Kaufpreis, der potenziellen Vermietbarkeit, den laufenden Kosten und der Lage einer Wohnung sind vor allem in Hinblick auf die dreifache Abschreibung die Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen wichtige Kriterien. Mit ihrem aktuellen Angebot an energieeffizienten, hochwertigen und modernen Anlegerwohnungen in nachhaltigen Neubauprojekten bietet die 3SI Immogroup dafür konkrete Möglichkeiten. Zertifizierungen wie ÖGNI GOLD können Anleger:innen eine zusätzliche Orientierung bei der Auswahl eines Projekts geben.
Ein Beispiel ist AM SPITZ 5 in Wien-Floridsdorf. Das von 3SI und WINEGG auf den Markt gebrachte Projekt umfasst 118 Eigentumswohnungen und fünf Rooftop-Townhouses mit Wohnflächen von rund 38 bis 121 Quadratmetern. Der Standort punktet mit der Nähe zum Verkehrsknotenpunkt Floridsdorf, gleichzeitig liegen Alte Donau und Donauinsel in unmittelbarer Umgebung. Für Anleger:innen sind ausgewählte Wohnungen verfügbar.
Auch weitere Projekte des Wiener Familienunternehmens bieten die Möglichkeit, in hochwertige Neubauimmobilien zu investieren. Die aktuell verfügbare Auswahl reicht von kompakten Wohnungen für den Einstieg bis zu größeren Einheiten in zentralen Wiener Lagen. Das Unternehmen führt derzeit über tausend Immobilien in seiner Suche, darunter eine große Zahl an ausgewiesenen Anlegerwohnungen.
The Pearl: Das Neubau-Projekt „The Pearl – Am Karmelitermarkt“ vereint modernen Komfort und traditionellen Charme. Nach umfangreicher Sanierung sind 24 hochwertige Wohnungen sowohl für Eigennutzer als auch für Anleger erhältlich.
Erfahrung seit einem Vierteljahrhundert
Für die 3SI Immogroup ist ein ganzheitlicher Ansatz Teil der eigenen Unternehmensphilosophie. Das Familienunternehmen feiert 2026 sein 25-jähriges Bestehen und hat seit seiner Gründung mehr als 200 Bauprojekte im Alt- und Neubausegment umgesetzt. Heute beschäftigt 3SI mehr als 50 Mitarbeiter:innen. Dabei reicht das Portfolio von der Revitalisierung historischer Wiener Zinshäuser bis zur Entwicklung moderner Neubauprojekte.
Auch über die Bundeshauptstadt hinaus ist 3SI aktiv: Während 3SI in Wien seit Jahrzehnten die gesamte Wertschöpfungskette vom Ankauf über Entwicklung, Sanierung und Bau bis zum Verkauf abdeckt, wurden in Graz und Salzburg in den vergangenen Jahren gezielt Immobilien erworben, entwickelt und im Bestand gehalten. Nun folgt der nächste konsequente Schritt: der Einzelverkauf ausgewählter Wohnungen.
Wichtig:
In Immobilien investieren und gleichzeitig neuen Wohnraum schaffen: Bauherrenmodelle verbinden beide Ziele.