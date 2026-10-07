Die Zeit läuft: Immobilienanleger:innen profitieren bis Ende des Jahres von Steuervorteilen

Entscheidend dabei ist die Auswahl der richtigen Immobilie. Neben dem Kaufpreis, der potenziellen Vermietbarkeit, den laufenden Kosten und der Lage einer Wohnung sind vor allem in Hinblick auf die dreifache Abschreibung die Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen wichtige Kriterien. Mit ihrem aktuellen Angebot an energieeffizienten, hochwertigen und modernen Anlegerwohnungen in nachhaltigen Neubauprojekten bietet die 3SI Immogroup dafür konkrete Möglichkeiten. Zertifizierungen wie ÖGNI GOLD können Anleger:innen eine zusätzliche Orientierung bei der Auswahl eines Projekts geben.

Ein Beispiel ist AM SPITZ 5 in Wien-Floridsdorf. Das von 3SI und WINEGG auf den Markt gebrachte Projekt umfasst 118 Eigentumswohnungen und fünf Rooftop-Townhouses mit Wohnflächen von rund 38 bis 121 Quadratmetern. Der Standort punktet mit der Nähe zum Verkehrsknotenpunkt Floridsdorf, gleichzeitig liegen Alte Donau und Donauinsel in unmittelbarer Umgebung. Für Anleger:innen sind ausgewählte Wohnungen verfügbar.

Auch weitere Projekte des Wiener ­Familienunternehmens bieten die Möglichkeit, in hochwertige Neubauimmobilien zu investieren. Die aktuell verfügbare Auswahl reicht von kompakten Wohnungen für den Einstieg bis zu größeren Einheiten in zentralen Wiener Lagen. Das Unternehmen führt derzeit über tausend Immobilien in seiner Suche, darunter eine große Zahl an ausgewiesenen Anlegerwohnungen.