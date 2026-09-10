Ein Vierteljahrhundert im Zeichen des Wohnens

Immobilienpakete, Revitalisierungen und schließlich eigene Neubauprojekte. Auch der zweite Sohn, Claus Schmidt, stieg ins Immobiliengeschäft ein. Mit ihm waren die 3 „S“ im Firmennamen also komplett.

Über die Jahre wuchs nicht nur das Portfolio des Unternehmens, sondern auch sein Anspruch: besondere Immobilien zu erkennen, ihren einzigartigen Charakter zu bewahren und sie für die Zukunft weiterzuentwickeln.