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Ein Vierteljahrhundert im Zeichen des Wohnens

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Prunkstück, 1090 Wien. Elegante Eigentumswohnungen im klassischen Wiener Stilaltbau mit 1 bis 5 Zimmern.

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Von den ersten Wiener Zinshäusern bis zu außergewöhnlichen Wohnprojekten: 25 Jahre 3SI erzählen von einer Familie, von unternehmerischem Mut und vor allem von der Leidenschaft für Immobilien.

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Die beeindruckende Geschichte der 3SI Immogroup beginnt nicht erst mit ihrer formalen Gründung im Jahr 2001. Denn bereits Anfang der 1980er-Jahre stiegt Harald Schmidt ins Immobiliengeschäft ein. Fast könnte man sagen, ihm sei das Talent für diese Branche in die Wiege gelegt worden, denn schon dessen Vater, Maximilian Schmidt, war an Projekten in ganz Österreich beteiligt.

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Scholzgasse,1020 Wien. Hier begann die Geschichte der 3SI Immogroup vor über 25 Jahren, als Harald Schmidt sein erstes Zinshaus kaufte. Der Grundstein für das Unternehmen war gelegt.

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Im Jahr 2000 folgte der Ankauf des ­ersten Wiener Zinshauses in der Scholzgasse, ein Jahr später gründete Harald Schmidt gemeinsam mit seinem Sohn Michael die 3SI Immogroup, damals noch mit Sitz in Wien-Favoriten. Aus ersten Zinshäusern wurden größere

Wir haben damals, 2001, mit zwei Zinshäusern begonnen.

Harald Schmidt
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Immobilienpakete, Revitalisierungen und schließlich eigene Neubauprojekte. Auch der zweite Sohn, Claus Schmidt, stieg ins Immobiliengeschäft ein. Mit ihm waren die 3 „S“ im Firmennamen also komplett.

Über die Jahre wuchs nicht nur das Portfolio des Unternehmens, sondern auch sein Anspruch: besondere Immobilien zu erkennen, ihren einzigartigen Charakter zu bewahren und sie für die Zukunft weiterzuentwickeln.

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Gersthofer Straße, 1180 Wien. In direkter Nachbarschaft zum Pötzleinsdorfer Schloss­park und Türkenschanzpark und mit guter Anbindung an die Wiener Innenstadt gelegen, wurde das Objekt vor einigen Jahren revitalisiert.

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Größer denken

2011 erwarb die 3SI Immogroup ihr erstes Hotel in Wien, 2015 kaufte sie in Gersthof mehr als 100 Eigentums- und Anlegerwohnungen mit über 12.000 m2 Wohnfläche. An diesem Projekt ist gut erkennbar, wie aus einzelnen Immobilien zunehmend größere Entwicklungen wurden, denn schon drei Jahre später befanden sich 100.000 m2 Fläche an Altbauimmobilien im Bestand der 3SI Immogroup.

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Sobieskigasse, 1090 Wien. Der erste Neubau von 3SI wurde im Niedrigenergiestandard errichtet. Moderne Architektur mit eigenen Freiflächen für jede Einheit sorgt für urbanes Wohngefühl.

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Sie wurde damit in weiterer Folge die größte private Bestandhalterin von Altbauimmobilien in Wien. „Eine Immobilie, die wir besitzen, wird nicht nur mit äußerster Sorgfalt gepflegt. Wir investieren auch sehr viel Geld, um sie zu revitalisieren“, sagt Geschäftsführer Michael Schmidt stolz. Es freut ihn zu sehen, wie Gebäude der 3SI Immogroup ganze Grätzl aufwerten.

Wir sind in 25 Jahren stark gewachsen. Entscheidend ist für mich, dass wir uns dabei unsere Leidenschaft für Immobilien und unsere Handschlagqualität bewahrt haben. Gleichzeitig wollen wir uns ständig weiterentwickeln. Denn auch nach 25 Jahren haben wir noch viel vor.

Michael Schmidt
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The Masterpiece, 1080 Wien. Das komplettsanierte Gründerzeithaus in der Skodagasse beherbergt 38 luxuriöse Eigentumswohnungen mit Altbauflair und einen parkähnlichen Innenhof.

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Vom Zinshaus zum Neubau

Nicht nur Revitalisierungen gehören zur Expertise des Wiener Unternehmens. Das beweist die 3SI Immogroup 2016 mit ihrem ersten Neubau in der Sobieskigasse. Das Pionierprojekt steht für ökologische und bewusst zukunftsorientierte Bauweise ebenso wie für die Weiterentwicklung vom Zinshausentwickler zum Bauträger. Rund zehn Jahre später feiert die 3SI Immogroup nicht nur ihr 25-jähriges Bestehen, sondern auch ein Jahr der Rekorde, Meilensteine und strategischen Weichenstellungen. Über 300 verkaufte Wohnungen, wiederholte Umsatzrekorde, die Fertigstellung aller begonnenen Projekte und deren erfolgreicher Verkauf sowie knapp 800 Immobilien im Portfolio zeigen, wie umsichtiges Handeln auch in Krisenzeiten von Erfolg gekrönt sein kann; ein Umstand, der auf internationale Anerkennung stieß und regelmäßig mit mehreren Awards gewürdigt wurde. Die 3SI Immogroup bleibt auch künftig ihrem klaren Kurs treu: Sie setzt weiterhin auf die Schaffung qualitativ hochwertigen Wohnraums in guten, langfristig gefragten Wohnlagen Wiens.

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The Unique, 1190 Wien. Die 17 Villen am Südhang des Hackenbergs zeigen die vielfältige Kompetenz von 3SI. Das Projekt wurde gemeinsam mit The Masterpiece international ausgezeichnet.

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