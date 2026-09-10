Ein Vierteljahrhundert im Zeichen des Wohnens

Prunkstück, 1090 Wien. Elegante Eigentumswohnungen im klassischen Wiener Stilaltbau mit 1 bis 5 Zimmern.©Beigestellt
Von den ersten Wiener Zinshäusern bis zu außergewöhnlichen Wohnprojekten: 25 Jahre 3SI erzählen von einer Familie, von unternehmerischem Mut und vor allem von der Leidenschaft für Immobilien.
Die beeindruckende Geschichte der 3SI Immogroup beginnt nicht erst mit ihrer formalen Gründung im Jahr 2001. Denn bereits Anfang der 1980er-Jahre stiegt Harald Schmidt ins Immobiliengeschäft ein. Fast könnte man sagen, ihm sei das Talent für diese Branche in die Wiege gelegt worden, denn schon dessen Vater, Maximilian Schmidt, war an Projekten in ganz Österreich beteiligt.
Im Jahr 2000 folgte der Ankauf des ersten Wiener Zinshauses in der Scholzgasse, ein Jahr später gründete Harald Schmidt gemeinsam mit seinem Sohn Michael die 3SI Immogroup, damals noch mit Sitz in Wien-Favoriten. Aus ersten Zinshäusern wurden größere
Immobilienpakete, Revitalisierungen und schließlich eigene Neubauprojekte. Auch der zweite Sohn, Claus Schmidt, stieg ins Immobiliengeschäft ein. Mit ihm waren die 3 „S“ im Firmennamen also komplett.
Über die Jahre wuchs nicht nur das Portfolio des Unternehmens, sondern auch sein Anspruch: besondere Immobilien zu erkennen, ihren einzigartigen Charakter zu bewahren und sie für die Zukunft weiterzuentwickeln.
Größer denken
2011 erwarb die 3SI Immogroup ihr erstes Hotel in Wien, 2015 kaufte sie in Gersthof mehr als 100 Eigentums- und Anlegerwohnungen mit über 12.000 m2 Wohnfläche. An diesem Projekt ist gut erkennbar, wie aus einzelnen Immobilien zunehmend größere Entwicklungen wurden, denn schon drei Jahre später befanden sich 100.000 m2 Fläche an Altbauimmobilien im Bestand der 3SI Immogroup.
Sie wurde damit in weiterer Folge die größte private Bestandhalterin von Altbauimmobilien in Wien. „Eine Immobilie, die wir besitzen, wird nicht nur mit äußerster Sorgfalt gepflegt. Wir investieren auch sehr viel Geld, um sie zu revitalisieren“, sagt Geschäftsführer Michael Schmidt stolz. Es freut ihn zu sehen, wie Gebäude der 3SI Immogroup ganze Grätzl aufwerten.
2025 mitten in Wien
Mit dem neuen Luxury Real Estate Showroom in der Kärntner Straße 39 vereint 3SI Architektur, Kunst und Design auf mehr als 400 m² im Herzen der Wiener Innenstadt.
Vom Zinshaus zum Neubau
Nicht nur Revitalisierungen gehören zur Expertise des Wiener Unternehmens. Das beweist die 3SI Immogroup 2016 mit ihrem ersten Neubau in der Sobieskigasse. Das Pionierprojekt steht für ökologische und bewusst zukunftsorientierte Bauweise ebenso wie für die Weiterentwicklung vom Zinshausentwickler zum Bauträger. Rund zehn Jahre später feiert die 3SI Immogroup nicht nur ihr 25-jähriges Bestehen, sondern auch ein Jahr der Rekorde, Meilensteine und strategischen Weichenstellungen. Über 300 verkaufte Wohnungen, wiederholte Umsatzrekorde, die Fertigstellung aller begonnenen Projekte und deren erfolgreicher Verkauf sowie knapp 800 Immobilien im Portfolio zeigen, wie umsichtiges Handeln auch in Krisenzeiten von Erfolg gekrönt sein kann; ein Umstand, der auf internationale Anerkennung stieß und regelmäßig mit mehreren Awards gewürdigt wurde. Die 3SI Immogroup bleibt auch künftig ihrem klaren Kurs treu: Sie setzt weiterhin auf die Schaffung qualitativ hochwertigen Wohnraums in guten, langfristig gefragten Wohnlagen Wiens.