Geniale Gebäude: Vom Teekannenhaus bis zum Riesen-Korb

Architektur spiegelt unsere Bedürfnisse und Lebensweisen wider und ist zugleich eines der sichtbarsten Zeugnisse unserer Zeit. Schließlich begegnet sie uns überall – im Alltag, im öffentlichen Raum und auch in jenen Räumen, die wir Zuhause nennen.

Der Midas-Verlag versammelt jetzt auf 240 Seiten außergewöhnliche Bauten aus aller Welt in einem Bildband. Das Spektrum reicht von imposanten Privatvillen über skulpturale Museumsbauten bis hin zu skurrilen Architektur­ikonen, die einst als kluge PR-Coups gedacht waren und längst zum Wahrzeichen ihrer Region geworden sind.