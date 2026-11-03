3SI Immogroup: 50 Prozent weniger Maklerprovision beim Wohnungskauf

Die 3SI Immogroup startet eine Weihnachtsaktion für Käufer ausgewählter Eigentumswohnungen. Von 1. November bis einschließlich 31. Dezember 2026 reduziert das Wiener Immobilienunternehmen die Käuferprovision um 50 Prozent. Statt der regulären drei Prozent des Kaufpreises zahlen Käufer während des Aktionszeitraums 1,5 Prozent zuzüglich 20 Prozent Umsatzsteuer.

Finanzieller Vorteil für Kunden

Bei einem Kaufpreis von 400.000 Euro entspricht das einer Ersparnis von 6.000 Euro exklusive Umsatzsteuer. Mit der Aktion will das Familienunternehmen Kaufinteressenten angesichts der zusätzlichen Kosten beim Immobilienerwerb finanziell entlasten.

„Der Wunsch nach den eigenen vier Wänden ist nach wie vor groß. Gleichzeitig achten Käufer heute stärker auf die Gesamtkosten einer Immobilie. Mit unserer Weihnachtsaktion möchten wir genau hier ansetzen und unseren Kunden einen spürbaren finanziellen Vorteil bieten“, erklärt Gerhard Klein, Geschäftsführer der 3SI Makler.

Angebot an Eigentumswohnungen bleibt begrenzt

Am Wiener Wohnungsmarkt zeigen sich laut 3SI erste positive Entwicklungen bei den Finanzierungsbedingungen und der Stimmung unter Kaufinteressenten. Gleichzeitig bleibe das Angebot an neuen Wohnungen, insbesondere in Wien, begrenzt.

„Der Engpass bei Wohnungsneubauten ist mittlerweile deutlich am Markt angekommen. Zwar sehen wir erste Anzeichen einer Entspannung, von einer nachhaltigen Erholung kann aber noch keine Rede sein“, sagt Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup.

Eine wichtige Rolle komme daher der Weiterentwicklung bestehender Immobilien zu. „Gerade die Revitalisierung von Zinshäusern und die Aufwertung bestehender Wohnungen leisten hier einen wichtigen Beitrag“, so Schmidt.

Die Weihnachtsaktion gilt für ausgewählte, entsprechend gekennzeichnete Eigentumswohnungen beim Kauf zum ausgeschriebenen Listenpreis. Voraussetzung ist die Unterzeichnung eines verbindlichen Kaufanbots zwischen 1. November und 31. Dezember 2026.