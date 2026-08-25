Der Tod von Klaus-Michael Kühne ändert nichts an Plänen für neue Hamburger Oper

Die neue Oper in der Hamburger Hafencity soll trotz des Todes des Milliardärs und Mäzens Klaus-Michael Kühne gebaut werden. „Das hat keine Auswirkungen, da der Vertrag zum Neubau der Oper mit der Kühne-Stiftung geschlossen wurde und unverändert weiter gilt“, sagte ein Sprecher der Kulturbehörde der Hansestadt der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

Kühne starb in der Nacht auf Montag im Alter von 89 Jahren in der Schweiz, sein Engagement galt unter anderem auch der Elbphilharmonie. Er hatte über Jahrzehnte den Transport- und Logistikkonzern Kühne+Nagel geleitet, den er von seinem Vater übernommen hatte.