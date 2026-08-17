Schauspielerin Hayden Panettiere mit 36 Jahren gestorben

Im Mai hat Panettiere eine Biografie herausgebracht. In dem Buch namens „This Is Me“ schrieb sie unter anderem über eine Wochenbettdepression nach der Geburt ihrer Tochter und eine Alkoholsucht. In einem Post auf Instagram vom Magazin The Cut dazu wird sie mit Bezug auf Alkohol zitiert: „In dem Moment, als ich dieses Brennen spürte, war die Angst, die ich seit der Geburt meiner Tochter verspürt hatte, verschwunden.“

2015 hatte Panettiere bekanntgegeben, sich wegen einer Wochenbettdepression in ein Behandlungszentrum begeben zu haben. Zum Erscheinen ihrer Biografie sagte Panettiere im „Jay Shetty Podcast“ über ihre Erkrankungen und ihre Entscheidung, ihre Tochter bei ihrem Vater in Europa leben zu lassen, sie habe sich danach in einem „schrecklichen Teufelskreis aus Depressionen, Angstzuständen, Alkoholismus und Drogenmissbrauch“ befunden und selbst in Behandlung begeben, um einen „Weg aus dieser Dunkelheit“ zu finden.

„Unglaublich schwer“ sei es gewesen, als ihr Ex-Partner Klitschko die Tochter zu sich geholt habe. Später habe die in den USA lebende Panettiere aus Liebe zu Kaya, sie weiter in Europa gelassen: „Als ich dann endlich wieder gesund war, hatte ich das Gefühl, es wäre unfair und egoistisch von mir gewesen, sie aus diesem Leben herauszureißen, das sie sich aufgebaut hatte, aus diesem Leben, das sie gelebt hatte.“

Außerdem äußerte sich Panettiere in dem Podcast über eine schwierige Kindheit als Kinderstar, ihre distanzierte Beziehung zu ihrer Mutter sowie ihre tiefe Trauer um ihren jüngeren Bruder, der 2023 an einer Herzkrankheit gestorben war.