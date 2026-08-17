Muti dirigiert Verdi: Ein Requiem zwischen Erdbeben und Pianissimo

Für Riccardo Muti gehört die „Messa da Requiem“ zu Verdis bedeutendsten Werken. Nicht zum ersten Mal führt er es mit den Wiener Philharmonikern auf. Dieses Werk veranlasse zur Reflexion, schreibt er in seinem Buch über Verdi. Seine aktuelle Interpretation klingt ganz danach. Das extrem düstere Anheben der tiefen Streicher, die atemberaubend sanfte Fortsetzung der Geigen. Jedes Wort, jede Silbe wird präzise vom Chor und von den Solisten artikuliert. Muti stellt mit seiner Interpretation klar, der Mensch bittet um die ewige Ruhe, um Gnade.

Das Verdi-Requiem zählt zum Kernrepertoire dieses Dirigenten. Die aktuelle Aufführung bei den Salzburger Festspielen ist nicht die erste, auf die von der Rezensentin zurückgeblickt werden kann. Zuletzt 2019 ebenso in Salzburg und 2020 mit Chicago Symphony im Wiener Musikverein, um nur zwei aus den letzten Jahren zu nennen.