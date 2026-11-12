Laufend profitieren

Wer mit ImmoErtrag+ Immobilienvermögen aufbaut, kann für später vorsorgen und schon während der Veranlagung Erträge realisieren.
Egal, ob man in Immobilien investiert, um sich finanziell abzusichern, für später vorzusorgen oder um für die nächste Generation Vermögen aufzubauen: Der Gedanke dahinter ist in der Regel ein langfristiger. Von laufenden Erträgen von Anfang an wagen die wenigsten zu träumen. Das Konzept von ImmoErtrag+ vereint die Vorteile einer langfristigen Investitionsmöglichkeit mit der Möglichkeit, zeitnahe zusätzliche Einnahmen zu generieren, die den persönlichen finanziellen Spielraum erweitern.
Perfekte Symbiose
Das Konzept kombiniert Gewerbe und Wohnen an zwei Standorten – und nutzt dabei steuerliche Optimierungsmöglichkeiten. So verbindet es eine bereits vermietete Gewerbeimmobilie in Linz/Leonding mit einem geförderten Wohnbauprojekt in Graz. Die beiden unterschiedlichen Immobilien ergänzen sich. Einerseits sorgen seit vielen Jahren bestehende, zuverlässige Mietverhältnisse in Linz/Leonding für frühe Einnahmen, andererseits entsteht in Graz neuer Wohnraum, der nach der Fertigstellung zusätzliche Mieterträge liefert. Die beiden Immobilienklassen Gewerbe und Wohnen gehen eine Symbiose ein, die unterschiedliche Mietergruppen anspricht und Anleger steuerschonend laufende Erträge sowie eine langfristige Immobilienveranlagung in Aussicht stellen. Für die Anleger entsteht damit eine Kombination, die sich mit einer einzelnen Wohnung oder einem einzelnen Gewerbeobjekt so nicht abbilden ließe.
Entscheidend ist, was nach Steuer bleibt
Zu einer Immobilienveranlagung gehören nicht nur die Mieteinnahmen. Auch Kosten, Finanzierung und Steuern bestimmen, was beim Anleger ankommt. ImmoErtrag+ bezieht diese Faktoren von Beginn an ein. Die Immobilien sind so aufeinander abgestimmt, dass eine möglichst hohe Nachsteuerrendite beim Anleger ankommt. Beim Wohnbauprojekt in Graz sind zudem Förderungen Teil des Konzepts. Eine Beispielrechnung für Privatpersonen mit 50 Prozent Steuerprogression zeigt das mögliche Ertragspotenzial: Für den Zeitraum 2028 bis 2062 ergibt sich ein durchschnittlicher jährlicher Nettozufluss nach Steuer von rund 5,2 %. Beim Mindestanteil von 1,2 % (Eigenkapitaleinsatz 2026 EUR 59.760) entspricht das durchschnittlich ca. 5.200 Euro jährlichem Nettozufluss nach Steuer pro Jahr.
Eine Veranlagung, die zur eigenen Planung passen muss
ImmoErtrag+ richtet sich an Menschen, die ihr Geld langfristig in Immobilien investieren und dabei laufende Rückflüsse nutzen möchten. Wie hoch die Beteiligung sein soll und welche steuerlichen Effekte möglich sind, lässt sich anhand einer persönlichen Prognose beurteilen. Dabei müssen auch die Risiken klar kommuniziert werden: Mietausfälle, höhere Kosten, die begrenzte Vertragslaufzeit in Leonding und die eingeschränkte Möglichkeit, eine Beteiligung vorzeitig zu verkaufen, gehören dazu. Erst der gemeinsame Blick auf die persönliche finanzielle
Situation, eigene Vorstellungen, Risikobereitschaft und Chancen zeigt, ob das Produkt die individuell richtige Anlageentscheidung ist.
Übrigens: Auch eine GmbH kann in ImmoErtrag+ investieren und damit Immobilienvermögen innerhalb der Gesellschaft aufbauen. Dafür gibt es eine eigene Berechnung, die die steuerlichen Besonderheiten der GmbH berücksichtigt.
Wie könnte ImmoErtrag+ Ihre Vermögensplanung ergänzen?
Eine persönliche Prognoserechnung zeigt, welche Einzahlungen und möglichen Rückflüsse sich für Ihre Beteiligung ergeben.
Unterlagen anfordern: valuita.at/form/immoertrag
Disclaimer: Diese Werbemitteilung ersetzt keine individuelle Anlage- und Steuerberatung. Die dargestellten Zuflüsse beruhen auf einer unverbindlichen Modellrechnung und sind nicht garantiert. Tatsächliche Ergebnisse können abweichen; steuerliche Auswirkungen hängen von den persönlichen Verhältnissen und der künftigen Rechtslage ab. Vor einer Beteiligungsentscheidung sind die vollständigen Vertrags- und Risikounterlagen zu prüfen.