Laufend profitieren

ImmoErtrag+ richtet sich an Menschen, die ihr Geld langfristig in Immobilien investieren und dabei laufende Rückflüsse nutzen möchten. Wie hoch die Beteiligung sein soll und welche steuerlichen Effekte möglich sind, lässt sich anhand einer persönlichen Pro­gnose beurteilen. Dabei müssen auch die Risiken klar kommuniziert werden: Mietausfälle, höhere Kosten, die begrenzte Vertragslaufzeit in Leonding und die eingeschränkte Möglichkeit, eine Beteiligung vorzeitig zu verkaufen, gehören dazu. Erst der gemeinsame Blick auf die persönliche finanzielle

Situation, eigene Vorstellungen, Risiko­bereitschaft und Chancen zeigt, ob das Produkt die individuell richtige Anlage­entscheidung ist.