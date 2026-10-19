Der perfekte Sommer beginnt im Herbst

Während Terrasse und Garten langsam in die Winterpause gehen, starten vorausschauende Bauherren bereits mit ihren Projekten für den kommenden Sommer. Denn hochwertige Outdoor-Bereiche entstehen nicht zwischen März und Mai, sondern Monate früher. Wer jetzt plant, sichert sich die besten Voraussetzungen für eine entspannte Umsetzung und kann die neue Saison vom ersten sonnigen Tag an genießen.
Mehr Wohnraum unter freiem Himmel
Die Zeit, in der Außenflächen nur für Grillabende genutzt wurden, ist längst vorbei. Heute werden Terrasse, Dachterrasse, Poolbereich oder Outdoor-Lounge zum zweiten Wohnzimmer unter freiem Himmel. Mit dem bioklimatischen Lamellendach VENTUR verwandelt HELLA Außenflächen in komfortable Lebensräume. Ob als stilvolle Überdachung für die Terrasse, als exklusiver Rückzugsort am Pool oder als architektonisches Highlight auf der Dachterrasse: Die VENTUR schafft Freiräume, die deutlich länger genutzt werden können als klassische Außenbereiche.
Komfort bei jedem Wetter
Das Herzstück der VENTUR sind bewegliche Aluminiumlamellen, die den Außenbereich flexibel an wechselnde Wetterbedingungen anpassen. Bei Regen schließen sich die Lamellen und schützen zuverlässig. An warmen Tagen entsteht durch den natürlichen Venturi-Effekt eine angenehme Luftzirkulation, die Hitzestaus reduziert und für ein spürbar besseres Klima sorgt. In Verbindung mit der Smart-Home-Steuerung ONYX reagiert das System sogar automatisch auf Sonne, Wind, Regen, Frost oder Schnee.
Entwickelt für Menschen mit Anspruch
Wer in hochwertige Architektur investiert, erwartet mehr als eine funktionale Überdachung. Deshalb wurde die VENTUR gemeinsam mit Studio F. A. Porsche entwickelt. Klare Linien, präzise Proportionen und nahezu unsichtbar integrierte Technik schaffen eine zeitlose Formensprache, die moderne Architektur perfekt ergänzt. Das modulare System bietet dabei nahezu unbegrenzte Möglichkeiten: Senkrecht-Markisen, Glasschiebeelemente, Heizstrahler oder integrierte LED-Beleuchtung machen aus der Pergola einen ganzjährig nutzbaren Außenraum.
Qualität, die man auch in Jahren noch sieht
Ein Outdoor-Projekt ist eine Entscheidung für viele Jahre. Umso wichtiger sind Materialien, Konstruktion und Verarbeitung. Die VENTUR wird in Deutschland gefertigt und überzeugt durch robuste Aluminiumprofile, langlebige Komponenten und eine TÜV-geprüfte Systemstatik. Mit Windstabilitäten von bis zu 137 km/h und Schneelasten von bis zu 500 kg/m² ist sie selbst für anspruchsvolle Wetterbedingungen ausgelegt. Ein Qualitätsanspruch, der bewusst einen Gegenpol zu kurzlebigen Standardlösungen bildet.
Den neuen Lieblingsplatz schon heute erleben
Wie wird die neue Terrasse aussehen? Welche Farbe passt zur Fassade? Welche Größe wirkt stimmig? Damit diese Fragen bereits in der Planungsphase beantwortet werden können, unterstützt HELLA mit digitalen Visualisierungstools. Mit dem HELLA VISION PLANNER lassen sich Lamellendächer fotorealistisch in 3D konfigurieren und direkt im eigenen Außenbereich visualisieren. Dank Augmented Reality erscheint die gewünschte Lösung sogar in Originalgröße auf der eigenen Terrasse oder Dachterrasse. So entsteht schon vor der Umsetzung ein realistisches Bild des zukünftigen Lieblingsplatzes.
Individuelle Lösungen beginnen mit guter Beratung
Gerade bei individuellen Outdoor-Projekten spielen zahlreiche Faktoren eine Rolle: Architektur, Beschattung, Entwässerung, Beleuchtung, technische Ausstattung oder gegebenenfalls erforderliche Genehmigungen. Wer erst im Frühjahr beginnt, gerät oft in die Hochsaison. Wer dagegen bereits im Herbst startet, kann alle Entscheidungen in Ruhe treffen und das Projekt gemeinsam mit dem Fachpartner optimal vorbereiten. Gute Planung ist die Grundlage jedes gelungenen Outdoor-Projekts. Deshalb begleitet HELLA seine Kunden von der ersten Idee bis zur Umsetzung. Gemeinsam mit den regionalen Fachpartnern werden individuelle Anforderungen analysiert, technische Rahmenbedingungen geprüft und Gestaltungsmöglichkeiten entwickelt. Das schafft Sicherheit bei allen Entscheidungen und sorgt dafür, dass Design, Funktion und Architektur perfekt zusammenspielen.
Wer jetzt plant, genießt länger
Die schönsten Plätze im Freien entstehen nicht im Frühjahr, sondern bereits jetzt. Wer frühzeitig plant, profitiert von persönlicher Beratung, mehr Gestaltungsspielraum und einer stressfreien Umsetzung. So ist der neue Outdoor-Lebensraum fertig, wenn die ersten Sonnenstrahlen des Frühlings den nächsten Sommer ankündigen. Jetzt unverbindlich beraten lassen und gemeinsam mit einem HELLA Fachpartner den persönlichen Lieblingsplatz für 2027 planen.