Immobilien: Mehr als ein Zuhause

Mario Bruckner-Simon und Walter Neumann verbindet die Faszination für Immobilien. Gemeinsam haben sie sich auf das Bauherrenmodell spezialisiert.
Eigentlich aus dem Finanzwesen kommend, gründete Mario Bruckner-Simon im Jahr 2014 sein erstes Unternehmen mit Fokus auf Immobilienprojektentwicklung. Den Grundstein dafür legte ein modernes Zinshaus mit 14 Wohneinheiten in Graz, das als rechtskräftig baugenehmigtes Immobilienprojekt weiterverkauft wurde. Schon damals hatte das Bauherrenmodell das Interesse Bruckner-Simons geweckt, schließlich vereint es zahlreiche Vorteile: Steuerlich günstige Effekte, staatliche Förderungen für die Schaffung oder Sanierung von Wohnraum und die Möglichkeit einer zukunftssicheren Investition mit laufenden Einnahmen treffen dabei aufeinander.
„Es gibt unterschiedliche Einteilungskriterien, etwa nach Förderart, Gesellschaftsform oder nach ideellem bzw. wohnungsbezogenem Anteil“, erklärt Bruckner-Simon. Besonders populär ist in den letzten Jahren letztere Form geworden, weil sie so konzipiert ist, dass es einen Mietenpool gibt, der nach Anteilen ausgeschüttet wird. So kompensiert man etwaigen Leerstand und minimiert das Risiko für die einzelnen Investoren weiter.
Gemeinsam stärker
Die Expansion erfolgte stetig, sodass Bruckner-Simon im Jahr 2021 sein erstes Bauherrenprojekt als Vollanbieter realisieren konnte. Von der Projektierung über die bauliche Umsetzung bis hin zum Vertrieb und die Betreuung der Investoren nach Fertigstellung des Projekts. Erstmalig arbeitete Bruckner-Simon damals mit VALUITA zusammen, dem Experten für die Vermarktung entstehender Objekte. „In der VALUITA habe ich den erfahrenen und zuverlässigen Vertriebspartner gefunden, den ich für meine Projekte gesucht habe“, so Bruckner-Simon. Aus der ersten Sympathie wurde mittlerweile eine langfristige Geschäftsbeziehung. Walter Neumann, Gründer der VALUITA, freut sich. „Wir haben in Mario Bruckner-Simon einen verlässlichen Partner im Projektentwicklungs- und Baubereich gefunden.
Das Gesamtinvestitionsvolumen der VALUITA beläuft sich seit 2021 auf etwa 120 Millionen Euro. Allein in den letzten beiden Jahren übergab man Objekte im Wert von rund 85 Millionen Euro an zufriedene Kunden. 25 Projekte wurden bereits realisiert bzw. aufbereitet, weitere sind ebenso in Planung wie eine wechselseitige Beteiligung an den Unternehmen.