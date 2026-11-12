Immobilien: Mehr als ein Zuhause

Die Expansion erfolgte stetig, sodass Bruckner-Simon im Jahr 2021 sein erstes Bauherrenprojekt als Vollanbieter realisieren konnte. Von der Projektierung über die bauliche Umsetzung bis hin zum Vertrieb und die Betreuung der Investoren nach Fertigstellung des Projekts. Erstmalig arbeitete Bruckner-­Simon damals mit VALUITA zusammen, dem Experten für die Vermarktung entstehender Objekte. „In der VALUITA habe ich den erfahrenen und zuverlässigen Vertriebspartner gefunden, den ich für meine Projekte gesucht habe“, so Bruckner-Simon. Aus der ersten Sympathie wurde mittlerweile eine langfristige Geschäftsbeziehung. Walter Neumann, Gründer der VALUITA, freut sich. „Wir haben in Mario Bruckner-Simon einen verlässlichen Partner im Projektentwicklungs- und Baubereich gefunden.