Während die Kammerspitze und der ÖVP-Wirtschaftsbund, der diese besetzt, am Mittwoch gegenüber der APA einmal mehr auf "weitreichende Reformschritte" verwiesen, die entweder schon beschlossen seien oder vor der Umsetzung stünden, sehen das die meisten Oppositionsparteien anders. Die Freiheitliche Wirtschaft bekräftigte in einer Aussendung, dass 19 bereits angekündigte, gemeinsame Reformanträge mit den UNOS (NEOS) und den Grünen am Donnerstag eingebracht werden. Das bedeute einen "Tag der Wahrheit" für den Wirtschaftsbund, der allerdings die absolute Mehrheit hält, also nicht überstimmt werden kann.

Bereits am Mittwoch im erweiterten Präsidium, in dem Vertreterinnen und Vertreter aller Wirtschaftsparlamentsfraktionen vertreten sind, ging es um den Abbau der oftmals kritisierten und zwei Milliarden Euro schweren WKÖ-Rücklagen. Geplant sind österreichweit einheitliche und verbindliche Vorgaben für die Bildung von Rücklagen. Die Ausgleichsrücklagen werden mit maximal 100 Prozent der jährlichen fortlaufenden Aufwendungen begrenzt. Überschüssige Rücklagen sollen insbesondere durch die Senkung der Grundumlagen oder zusätzliche Investitionen in Bildung, Forschung und Entwicklung abgebaut werden, hieß es aus der Kammerspitze gegenüber der APA.

Darüber hinaus sollen zweckgebundene Rücklagen auf bestimmte Bereiche beschränkt und einer jährlichen Genehmigungspflicht unterzogen werden. Ein verbindliches Monitoring und verpflichtende Maßnahmen bei dauerhafter Überschreitung der Obergrenze stellten sicher, dass nicht mehr Mittel als notwendig gebunden werden und diese den Mitgliedsbetrieben zugutekommen. Die erstmalige Überprüfung erfolge mit dem Rechnungsabschluss 2027 im Frühjahr 2028.

Auch schon im erweiterten Präsidium stand die Einrichtung eines mit zehn Millionen Euro dotierten, bundesweiten Klagsfonds auf dem Programm. Unternehmen sollen bei der gerichtlichen Klärung von Rechtsfragen unterstützt werden, die über den Einzelfall hinaus für eine Vielzahl von Betrieben von Bedeutung sind. Dazu bündeln die WKÖ und die neun Landeskammern ihre finanziellen Mittel und ihre rechtliche Expertise. Betroffene Unternehmen können bei ihrer jeweiligen Landeskammer Fälle einbringen, auf deren Grundlage nach entsprechender Prüfung gezielte Förderprogramme eingerichtet werden können. Die Unterstützung umfasst unter anderem Rechtsanwalts-, Gerichts- und Sachverständigenkosten bis hin zu höchstgerichtlichen Entscheidungen.

Bei der Frage nach dem Mehrwert solcher Musterprozesse verweist die Kammer auf "Google Fonts". Hier hatte die WKÖ erfolgreich einen Musterprozess in erster Instanz finanziert. Mit dem bundesweiten Klagsfonds werde eine dauerhafte Grundlage geschaffen, um das finanzielle Prozessrisiko für einzelne Betriebe zu reduzieren. Bei Google Fonts ging es darum, dass mehrere tausend Unternehmen im Sommer 2022 mit einem anwaltlichen Abmahnschreiben zu Schadenersatzzahlungen aufgefordert wurden, weil sie durch die Einbettung von Google Fonts, also von Google bereitgestellte Schriften, angeblich die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verletzt hätten. Das war nicht der Fall, ein Musterprozess schaffte Abhilfe.

Im Wirtschaftsparlament am Donnerstag ist der größte Brocken - wenn auch auf sehr lange Sicht gesehen - die kürzlich von Schultz angekündigte Reduktion der derzeit 683 eigenständigen Fachorganisationen um 100. Durch die Neuorganisation sollen auch die bisherige zehnfache Parallelstruktur "deutlich reduziert" werden. Statt zehnfach solle es künftig heißen "1+2": So soll etwa eine Beratungsleistung von zwei Bundesländern und der Bundesorganisation bearbeitet und dann mit allen Bundesländern geteilt werden. Blau, Grün und Pink sahen hier zuletzt lediglich eine "Trickserei".

Die Reduktion wird aber vorerst nur eingeleitet. Umgesetzt werden soll sie nach der nächsten Wirtschaftskammerwahl 2030. Zu einer von der Opposition geforderten Wahlrechtsänderung gab es vorerst keine beschlussmöglichen Neuigkeiten.

Auch ums Thema Transparenz geht es im Wirtschaftsparlament. Voranschläge, Rechnungsabschlüsse und Geschäftsberichte sollen innerhalb der gesamten Wirtschaftskammerorganisation vereinheitlicht, leichter zugänglich und besser vergleichbar gemacht werden. Dazu zählen Informationen über Immobilien, Beteiligungen und Rücklagen sowie die Einführung eines organisationsübergreifenden Gesamtgeschäftsberichts mit vergleichbaren Kennzahlen. Leistungen sämtlicher Organisationseinheiten sollen ebenso einheitlich dargestellt werden, um den Mehrwert der Mitgliedschaft stärker sichtbar zu machen. Der digitale Mitglieder- und Funktionärsbereich soll ausgebaut und das Informationsangebot durch gebündelte, auf die Bedürfnisse der einzelnen Mitgliedsbetriebe zugeschnittene Newsletter verbessert werden. Damit würden auch zentrale Transparenzempfehlungen des Rechnungshofes umgesetzt werden.