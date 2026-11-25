Fast zwei Drittel der Nächtigungsbuchungen (61,5 Millionen) stammten von Reisenden aus dem Ausland - das waren um 3,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Übernachtungen von Urlauberinnen und Urlaubern aus dem Inland erhöhten sich um 1,5 Prozent auf 24,2 Millionen.

Die meisten Nächtigungen verbuchten die Bundesländer Tirol, Salzburg, Wien, Kärnten und die Steiermark. Am schwächsten schnitten Niederösterreich und das Burgenland ab, die als einzige ein leichtes Minus von 0,1 beziehungsweise 0,8 Prozent verzeichneten.

"Dabei nächtigten Gäste aus Österreich am häufigsten in der Steiermark und in Kärnten, während es internationale Gäste hauptsächlich nach Tirol und Salzburg zog", berichtete Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk. Rund die Hälfte aller Nächtigungen von Gästen aus dem Inland verbuchten die drei Bundesländer Steiermark (4,5 Millionen), Kärnten (knapp 4 Millionen) und Salzburg (3,5 Millionen); allein auf die Steiermark und Kärnten entfiel gut ein Drittel (35,2 Prozent). Die Touristinnen und Touristen aus dem Ausland bevorzugten Tirol mit 21,4 Millionen Nächtigungen. In Salzburg waren es deutlich weniger (11,9 Millionen). Beide zusammen zogen 55,5 Prozent aller Auslandsbuchungen der Sommersaison auf sich.

Die insgesamt stärkste Nachfrage nach Urlaub in Österreich kam nach wie vor aus Deutschland - mit 32,5 Millionen Nächtigungen (plus 1,5 Prozent). Weit dahinter rangierten die Buchungszahlen von Gästen aus Österreich (24,2 Millionen). Mit massivem Abstand folgten dann die Niederlande mit knapp 4,5 Millionen Übernachtungen (plus 5,9 Prozent) sowie die Schweiz und Liechtenstein mit 2,5 Millionen (plus 3,6 Prozent). Besonders starke Zuwächse bei den Buchungen zeigten Tschechien mit einem Anstieg von 17,7 Prozent auf rund 2,2 Millionen Übernachtungen und Italien mit plus 10,3 Prozent auf 1,8 Millionen.

Auch im bisherigen Kalenderjahr (Jänner bis Oktober 2026) war Österreich als Urlaubsland bei den Buchungen besser unterwegs als voriges Jahr. Die Nächtigungen kletterten den vorläufigen Daten zufolge um 1,9 Prozent auf 140,3 Millionen. Davon stammten 36 Millionen von Gästen aus dem Inland (plus 1,2 Prozent) und 104,3 Millionen aus dem Ausland. Die Zahl der Urlauberinnen und Urlauber stieg um 3,3 Prozent auf 42,9 Millionen.

"Österreich überzeugt auch in wirtschaftlich und geopolitisch herausfordernden Zeiten mit seiner Angebotsvielfalt, Qualität, Sicherheit und guten Erreichbarkeit", betonte Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) in einer Stellungnahme. "Dass wir bei den Ankünften noch stärker zulegen als bei den Nächtigungen, zeigt aber auch, dass unsere Gäste im Durchschnitt kürzer bleiben", fügte sie hinzu. Umso wichtiger sei es, die Wertschöpfung in den Mittelpunkt zu rücken.

Angesichts der weiterhin hohen Kosten müsse die gute Nachfrage auch wirtschaftlich bei den Betrieben und letztendlich bei der Bevölkerung ankommen. Ein zentraler wirtschaftlicher Hebel dafür sei die Saisonverlängerung. Bis 2035 sollen mehr als 60 Prozent der Nächtigungen auf die acht Monate außerhalb der Hauptsaison entfallen, so das Ziel laut Tourismusstrategie des Bundes. "Die Fixkosten unserer Betriebe fallen auch außerhalb der Hauptsaison an", so Zehetner. Wenn es gelinge, bestehende Kapazitäten über das Jahr besser auszulasten, könnten Betriebe ihre Ertragskraft steigern, Investitionen tätigen und mehr Ganzjahresarbeitsplätze schaffen. Davon würden auch der regionale Handel, das Handwerk und die Landwirtschaft profitieren.

Im Rahmen der Nächtigungsstatistik erhebt die Statistik Austria die Ankünfte und Nächtigungen in entgeltlichen Beherbergungsbetrieben (gewerblich und privat) für alle Gemeinden, die mehr als 1.000 Nächtigungen im Jahr aufweisen. Von den insgesamt 2.092 österreichischen Gemeinden übermitteln somit 1.594 Berichtsgemeinden monatlich Daten an Statistik Austria. Die vorläufigen Daten enthalten alle Meldungen, die bis zum 15. nach Ablauf des Berichtsmonats einlangen.