Für Windräder gelten in Österreich strenge Regeln. Bei der Erstellung der Windkraft-Karte wurden alle Flächen, auf denen kein Windrad stehen kann, über die Landesfläche gelegt. Berücksichtigt wurden dabei Abstände zu Siedlungen und Gebäuden, Verkehrswege, Militärgebiete und Flughäfen, Schutzgebiete, zu steiles oder zu hoch gelegenes Gelände, Gewässer und Standorte mit zu wenig Wind.

"Was danach übrig bleibt und zusammenhängend mindestens 10 Hektar groß ist, zeigen wir als Potenzialfläche", schreiben die Initiatoren in ihrem Methodik-Abschnitt auf der Webseite. Damit würden bereits über 95 Prozent der Landesfläche für die Windkraftnutzung wegfallen.

Die Karte zeige aber auch, dass es in allen Bundesländern geeignete Flächen für Windkraft gibt, selbst in Wien gibt es weiteres Potenzial. "Umso wichtiger ist es, die verfügbaren Flächen auch tatsächlich zu nutzen", sagte Jan Hurt von Scientists for Future Austria laut Aussendung. Einzelne Standorte oder Projekte werden in der Karte allerdings nicht im Detail bewertet. Rund die Hälfte der ausgewiesenen Potenzialfläche für Windkraft liege dabei im Wald. Laut den Initiatoren dürften auch diese Flächen beim Ausbau der Erneuerbaren Energien in Zukunft eine wichtige Rolle spielen.

(S E R V I C E - Die Windkraft-Karte ist unter https://winddashboard.at/ abrufbar.)