Die Berechnungen starteten aufgrund des Krisenjahres 2026 auf einem hohen Niveau. Sinkende Preise seien zwar nicht auszuschließen, da es bei den Bandbreiten der Schätzungen auch Spielraum nach unten gebe, sehr wahrscheinlich sei das jedoch nicht. Für Diesel liegt diese Bandbreite laut der Studie beispielsweise für das Jahr 2030 bei 1,4 bis 2,4 Euro je Liter, fünf Jahre später bei 1,5 bis 2,8 Euro. Die tatsächlichen Preisveränderungen würden stark von den Entwicklungen auf den Energie- und Rohstoffmärkten abhängen, so Furtwängler. Gäbe es 2030 eine Ölpreiskrise wie heuer, müsse man auf den Dieselpreis 35 Cent je Liter hinzurechnen, beim Benzin wären es 21 Cent. Ein weiterer Faktor sei die CO2-Bepreisung, die aktuell mit einem nationalen Fixpreis geregelt ist, ab 2028 werde dieser vom EU-Emissionshandel für Gebäude und Verkehr (ETS 2) abgelöst, bei dem sich der Preis am Markt bildet.

Mit Abstand am günstigsten steigt man der Studie zufolge aus, wenn man ein Elektroauto inklusive der passenden Lademöglichkeit hat. Auf 100 Kilometer gerechnet kostet der Antrieb für einen Elektro-Pkw 2030 demnach zuhause mit Photovoltaik 6,4 Euro, mit einer Wallbox ohne PV 7,8 Euro. Hat man keine eigene Lademöglichkeit, würden sich die Kosten auf 10,6 Euro je 100 km belaufen, was sich auf dem Preisniveau von Diesel B7 (10,7 Euro) und Benzin E10 (10,6 Euro) befinde. Furtwängler gab zu bedenken, dass bei den Preisen für das öffentliche Laden des E-Autos keine Ladekarten oder Abo-Tarife miteinberechnet wurden. Das werde oft genutzt und sei im Regelfall günstiger. "Das Elektroauto wird den Verkehr für die, die es nutzen können, auf alle Fälle günstiger machen", betonte der Energieagentur-Geschäftsführer, Franz Angerer.

Ob beziehungsweise wie sich das kommende Erneuerbare-Energien-Gesetz Verkehr (EEG-V), mit dem die EU-Richtlinie RED III umgesetzt wird, auf die Preise auswirken wird, wurde in der Studie nicht beleuchtet. Mit diesem Gesetz verpflichte man rund 60 Unternehmen, die fossile Kraftstoffe auf den Markt bringen, die fossilen Energiemengen schrittweise durch erneuerbare Alternativen zu ersetzen. Verfehlen jene Unternehmen die Vorgaben, werden Zahlungen fällig. "Die sollen so hoch sein, dass sich jede Maßnahme lohnt", so Hans-Jürgen Salmhofer vom Mobilitätsministerium. Da das EEG-V nicht vorgebe, wie die sogenannten "Inverkehrbringer" die gesetzten Ziele zu erreichen haben, sei nicht vorhersehbar, wie sich das auf Verbraucherpreise auswirken werde. Ein Unternehmen könne sich beispielsweise entscheiden, selbst eine Elektrotankstelle aufzumachen und in dieses Geschäft einzusteigen oder diese Mengen von einem Dritten zuzukaufen, erklärte Salmhofer.

Auch welche Kraftstoffsorten künftig angeboten werden, sei nicht vorherzusehen. So sei Benzin E10 (zum fossilen Benzin wird bis zu zehn Prozent Bio-Ethanol beigemischt, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren, Anm.) in Österreich aufgrund von höheren Umweltauflagen an den Markt gebracht worden. "Deshalb ist jetzt im Gespräch, in Richtung E20 zu gehen", so Salmhofer. Das mache sich die Branche selbst aus, auch die Fahrzeughersteller müssten einbezogen werden, um die Motoren entsprechend herzustellen.

Zuletzt warnte die Wirtschaftskammer (WKÖ) vor einer klaren Preissteigerung aufgrund des EEG-V. Hierzu sagte Salmhofer, er könne die Annahmen nicht nachvollziehen und würde sie gerne kennen, die entsprechende Studie liege jedoch noch nicht vor. "Eine Pauschalaussage ,Das EEG-V bewirkt diese und jene Preisänderung' haben wir uns nicht zugetraut, weil es nicht seriös wäre", so Salmhofer.