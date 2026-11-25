Das würde die derzeitige Gewinnspanne von fünf Prozent zur Gänze aufbrauchen und könne von der Branche nicht alleine gestemmt werden, argumentieren WKÖ und Handelsverband. Entscheidend sei, "dass die Inverkehrbringer als Finanziers des Systems gesetzlich abgesicherte Mitwirkungs- und Entscheidungsrechte erhalten. Reine Anhörungs- oder Beratungsrechte reichen nicht aus", fordert der Handelsverband. "Nationale Alleingänge und Gold Plating bei Recyclingquoten und Produktanforderungen sind kontraproduktiv" ergänzte Rainer Will, Geschäftsührer des Handelsverbands". "Entscheidend sind schlanke Prozesse ohne unnötige Bürokratie sowie faire Spielregeln, die auch internationale Anbieter in die Pflicht nehmen", schreibt Günther Rossmanith, Bundesobmann des Handels mit Mode- und Freizeitartikeln in der Wirtschaftskammer Österreich.

Die neue EU-Richtlinie verpflichtet alle EU-Staaten, eine erweiterte Herstellerverantwortung (Extended Producer Responsibility, kurz: EPR) für Textilien und Schuhe einzuführen. Unternehmen, die diese Produkte auf den Markt bringen, sollen dann die Kosten für Sammlung, Sortierung, Wiederverwendung und Recycling ihrer Produkte, aber auch Investitionskosten für Abfallbehandlungsanlagen, Verbraucherinformationen oder Forschung tragen.

Eine vor zehn Tagen veröffentlichte Studie von Universität für Bodenkultur (Boku) und Technischer Universität Wien (TU) zeigt, dass in Österreich pro Kopf und Jahr rund 19 kg Textilien gebraucht werden. Das entspreche dem EU-Durchschnitt. Private Haushalte gaben 2023 für Bekleidung und Schuhe 10,4 Mrd. Euro aus, davon rund 29 Prozent online. Am Second-Hand-Markt wurden (2024) in Österreich rund 2 Mrd. Euro umgesetzt. Allerdings wurden von den 178.600 Tonnen an Alttextilien und Schuhen 2024 nur 26,5 Prozent (47.300 t) getrennt erfasst, der Rest ging meist in den Restmüll oder Sperrmüll. Das liegt deutlich unter dem deutschen Wert von 64 Prozent. Die deutlich höhere Sammelquote in Österreichs Nachbarland führe jedoch zu einer geringen, sich zunehmend verschlechternden Qualität.

Die Autoren der Studie empfehlen, unter der neuen EU-Richtlinie in Österreich mehrere Sammel- und Verwertungssysteme im Wettbewerb zueinander zuzulassen. Wettbewerbssysteme erzielten bei vergleichbarer oder besserer Leistung niedrigere Kosten. An die bestehenden Strukturen für die Textilsammlung sollen "angeschlossen" werden, insbesondere solle die Verantwortung für die operative Sammlung bei den Kommunen bleiben. Der Sozialwirtschaft solle eine "gesicherte, bevorzugte Stellung" eingeräumt werden. Die Beiträge der Hersteller sollen nach Qualität der Textilien gestaffelt werden: "kurzlebige Fast-Fashion-Ware soll höhere Beiträge zahlen als langlebige, recyclingfähige Textilien".

Bis Mitte 2024 hat sich die Sammlung in Österreich finanziell gerechnet, der Verkauf sortierter Ware deckte die Sammelkosten von 150-250 Euro pro Tonne. Seit 2025 machen die sammelnden Organisationen aber Verluste von 140 bis 280 Euro pro Tonne. In ganz Europa sei die Verwertung defizitär. Dafür gebe es vor allem drei mit einander verbundene Auslöser: Billigware aus Drittländern verdränge "Vintage", also wiederverwertete Kleidung. Die schwache inländische Kaufkraft verstärke den Trend zu billiger chinesischer Neuware. Das führe wiederum dazu, dass auch das gesammelte Gewand wegen des Anstiegs von Fast-Fashion-Artikeln von schlechterer Qualität sei. Die Studie von Boku und TU erwartet auch in den nächsten Jahren, dass die Sammlung ein Verlustgeschäft bleibt. Umso wichtiger sei das von der EU geplante, von den Herstellern finanzierte Sammelsystem.

Wobei Sammeln und Sortieren vorerst von Handarbeit dominiert wird. Automatisierte, sensorbasierte Sortiertechnologien befinden sich meist im Pilotstadium (z. B. Wormerveer/Niederlande: 5.000 Tonnen/Jahr in Betrieb; Malmö/Schweden: stillgelegt) und ersetzen die weiterhin dominierende manuelle Re-Use-Sortierung nicht, heißt es in der Studie.

Die sozialen Unternehmen, die in Österreich Alttextilien sammeln und aufbereiten, weisen darauf hin, dass die Weiterverwendung die ökologischeste Verwertungsmöglichkeit für Gewand ist. Nur Soziale Unternehmen würden es sich antun, Kleidung zu sortieren und in Österreich zur Wiederverwendung anzubieten. Gemeinsam mit den Gemeinden würden die Caritas, Volkshilfe oder regionale Sozial-Betriebe rund die Hälfte der Altkleider in Österreich sammeln, jedes Stück von Hand prüfen und die gefragtesten Stücke in eigenen Shops verkaufen. Exportiert werde "nur was in Österreich nicht gefragt ist". Die andere Hälfte der heimischen Sammelmenge komme vor allem von privaten Unternehmen, die die Ware unsortiert ins Ausland verkaufen, heißt es in einer Aussendung von Re-Use Austria.

Die kommenden zwei Jahre würden entscheiden, wie das österreichische System gebaut wird. "Bis die Hersteller die Kosten tragen, braucht es eine Überbrückungsfinanzierung. Sie sichert Sortierbetriebe, Re-Use-Shops und Arbeitsplätze und schafft zugleich die Grundlage für den künftigen Ausbau von Wiederverwendung und sozialwirtschaftlicher Beschäftigung", heißt es in der Aussendung.

EU-weit werden derzeit nur ein Prozent der Bekleidungsabfälle zu neuer Kleidung, hat die Boku/TU-Studie erhoben. 73 Prozent der in Europa konsumierten Textilien würden importiert, das gelte vor allem für Billigware, während die EU bei höherwertigen und technischen Textilien noch bedeutende Produktionskapazitäten halte. Der europäische Textil- und Bekleidungssektor erwirtschaftete 2023 rund 170 Mrd. Euro Umsatz bei rund 197.000 Unternehmen und 1,3 Mio. Beschäftigten.