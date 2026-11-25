Das Angebot der Arbeitgeber beträgt derzeit 2,1 Prozent mehr Gehalt und eine Einmalzahlung von 350 Euro. "Legt man das auf einen Prozentwert um, dann entspricht das beim Mindestgehalt einer Erhöhung um 3,3 Prozent", sagte WKÖ-Handelsobmann Rainer Trefelik vergangene Woche nach der dritten KV-Verhandlungsrunde.

Die GPA fordert eine Gehaltserhöhung von 3,8 Prozent und Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen, insbesondere Zuschläge für Mehrarbeit und kurzfristiges Einspringen. "Jetzt liegt es an den Arbeitgebern, ihre pauschale Blockadehaltung aufzugeben und mit einem deutlich verbesserten Angebot eine weitere Eskalation im Weihnachtsgeschäft abzuwenden", so die Verhandlungsleiterin der Gewerkschaft GPA, Linda Keizer, am Mittwoch in einer Aussendung.

Die Arbeiterkammer Steiermark wies aufgrund des nahenden Weihnachtsgeschäfts auf Bestimmungen für Handelsangestellte hin, die das Arbeitsrecht, den Kollektivvertrag und die Betriebsvereinbarung betreffen. In allen Branchen gebe es absolute Arbeitszeit-Höchstgrenzen, die "keinesfalls überschritten werden dürfen", erinnerten die Arbeitnehmervertreter in einer Aussendung. Sei das Maximum bereits geleistet, dürfe nicht noch mehr Arbeit angeordnet werden. "Wie hoch diese Grenzen sind, hängt vom Gesetz, vom Kollektivvertrag oder von der Betriebsvereinbarung ab", hieß es von der Arbeiterkammer. Es gebe außerdem Zuschläge während erweiterter Öffnungszeiten.

Wenn am Feiertag gearbeitet werde, etwa am 8. Dezember, gebe es neben der zusätzlichen Bezahlung auch Ersatzfreizeit, so die AK. Einen wichtigen Hinweis machten die Arbeitnehmervertreter noch: Die allgemeine Regel, dass jeder zweite Samstag frei sein sollte, gelte im Handel in der Adventzeit nicht.