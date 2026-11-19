Die Geschäftsführer Thomas Posch und Marco Ramsbacher heften sich auf die Fahnen, dass man vom heimischen Markt "nicht mehr wegzudenken" sei. Durch ihren Markteintritt sei die Qualität auch beim Mitbewerb - also den ÖBB - gestiegen. "Es war und ist wesentlich, die Branche aufzubrechen und Innovationen einzubringen, wie Bahnfahren gehen kann - nämlich richtig", sparte Posch nicht mit einem Seitenhieb auf den staatlichen Eisenbahn-Platzhirsch.

"Seit dem Einstieg haben sich beim Mitbewerb Dinge getan, die vorher unmöglich erschienen", geben sich die Westbahn-Manager selbstbewusst. So habe alleine die Ankündigung ihrer Gesellschaft, auf der Südstrecke einzusteigen, dazu geführt, dass die ÖBB auf dieser Verbindung neues Material eingesetzt hätten.

Natürlich wolle man auch Geld verdienen, sagte Posch auf den Einwand, dass sein Unternehmen wohl nicht rein der Wohlfahrt diene. "Das schließt sich nicht aus", so Posch. "Seit 2022 sind wir operativ profitabel", sagte Ramsbacher. Voriges Jahr wurden im Konzern 17 Mio. Euro nach Steuern verdient, erläuterte er. Mit Tickets umgesetzt wurden 163 Mio. Euro.

Freilich profitieren die Westbahn wie auch die Konkurrenz vom grundlegenden Bahn-Boom. "Die Nachfrage war in den vergangenen Jahren jedenfalls größer als das Angebot. Wie lange das so anhalten wird, ist schwierig zu projizieren", sagte Ramsbacher. "Uns ist es wichtig, unsere Expansion weiterhin Schritt für Schritt zu vollziehen, dabei bleiben wir." Auch, dass neue Konkurrenz auf den Austro-Markt drängen könnte, beunruhige nicht. Das beflügle die Innovation.

"Wir begrüßen Wettbewerb, nicht nur weil wir Angreifer sind", sagte Posch zu möglicher neuer Konkurrenz. Man müsse erst schauen, was aus Ankündigungen werde. "Momentan schaut es eher nach Nischenprodukten aus." Im Westen werde die italienische Freccia Rossa ohnehin vorhandene Strecken zwischen Deutschland und Italien mitbedienen. Flix habe Deutschland im Fokus. Silverstar mache seine Ankündigung zur Bedienung der Südstrecke zumindest 2027 noch nicht wahr. Ob andere Anbieter aus Italien Österreich dann mit dem Semmering-Eisenbahntunnel interessant finden, bleibe abzuwarten. "Wichtig ist, dass wir als Qualitätsanbieter nicht nur große, sondern auch mittelgroße Zentren ansteuern. Das könnte für uns in Zukunft in Deutschland interessanter werden", so Posch.

Die Westbahn fuhr anfangs nur zwischen Wien und Salzburg. Dann wurde der Verkehr auf Tirol und Vorarlberg sowie auf Deutschland erweitert. Über München geht es dort bis Stuttgart. In Salzburg werden südlich der Landeshauptstadt mittlerweile touristische Zentren mitgenommen. Dann folgte dank des Koralm- und baldigen Semmeringtunnels der Schritt auf die Südstrecke, die über Graz nach Klagenfurt, Villach und ab Dezember bis nach Spittal in Oberkärnten führt. Ein Ringverkehr über die Tauernstrecke - also ein Ringschluss von Wien über Villach unter dem Tauern nach Salzburg und wieder nach Wien - ist aber nicht angedacht.

Bis April soll der Halbstundentakt zwischen Wien und Salzburg etwa von 5 Uhr in der Früh bis 21 Uhr erweitert werden. Mitte 2027 will man dann auf der Weststrecke nach Tirol und Vorarlberg weiterwachsen - nachdem die deutsche Baustelle zwischen Salzburg und Rosenheim fertig ist. Das ist für 10. Juli avisiert.

Perspektivisch will man in Deutschland nach Frankfurt und Karlsruhe weiterfahren. Ob es bis nach Freiburg gehen soll, sei offen. Gedanklich könnte es ab den 2030er-Jahren auch nach Ungarn gehen.

Mit der Eröffnung des Semmering-Bahntunnels soll es ab 2029 stündlich Verbindungen zwischen Wien und Villach geben. Dann auch dort mit Doppelstockzügen, die dort derzeit wegen der zu kleinen Semmering-Tunnelkette noch nicht fahren können.

Denn die Westbahn will weiter voll auf zweistöckige Garnituren setzen. Und das gegebenenfalls auch aus China ("Panda" vom Zugbaugiganten CRRC). Aus dem Einparteienstaat nutzt man bereits vier doppelstöckige Garnituren, was durchaus zu Aufregung in der heimischen Industrie führte. Die 15 weiteren Doppelstockzüge sind vom auch in Österreich tätigen Hersteller Stadler. Verhandelt werde immer mit allen - Grundkriterien unter Bedacht von Preis und Lieferzeit: doppelstöckig in hoher Qualität, innovativ und mindestens auf 200 Stundenkilometer zugelassen. Daher komme beispielsweise der Hersteller Hitachi, dessen Züge man in Italien oft sieht, bisher für die Westbahn nicht infrage, der baut doppelstöckige Züge bisher nur bis 160 km/h.

Voriges Jahr schlug in der Westbahn-Bilanz auch ein außerordentlicher Ertrag aus einem Vergleich mit den ÖBB aus dem "historischen" Rechtsthema Infrastrukturbenützungsentgelte zu Buche. Sie wurden "weitestgehend beendet", so Ramsbacher.

Mit der jetzigen Situation bei den Entgelten kann man gut leben: "Wir sind der Meinung, dass das Infrastrukturbenützungsentgelt eine Ausweitung der Angebote ermöglicht. Es ist der Grund, warum wir so ein gutes Schienennetz haben", sagt Ramsbacher mit Blick auf Deutschland. "Es ist sehr wohltuend für den Wettbewerb, so konnte das Angebot in den vergangenen Jahren ausgeweitet werden."

Eine Erhöhung des Benützungsentgelts "wäre aber definitiv schädlich für den Wettbewerb und damit auch die Qualität des Fahrplanangebots", so Ramsbacher. Ende 2028 könnte es so weit sein, müsse es aber nicht. Geregelt ist das Thema in den Schienennetz-Nutzungsbedingungen (SNNB). Marktaufschläge wurden in der Coronazeit vorübergehend und dann dauerhaft ausgesetzt, könnten dann - laut Ramsbacher unverbindlich vermerkt - gesteigert werden. Im Fall des Falles könnten die Nutzungsentgelte um 50 Prozent gegenüber dem Status quo steigen, verbindlich sei der Plan aber nicht. "Wir wissen es nicht." Entweder könne dann nicht expandiert werden wie gewünscht oder die Kosten müssten auf die Tickets überwälzt werden - was man nicht wolle, so Ramsbacher. Am Ende würde auch der Güterverkehr getroffen und es drohten Verlagerungen.

Und: "Schlussendlich würde auch der gemeinwirtschaftliche Verkehr getroffen, der in Österreich etwa 80 Prozent ausmacht", so Posch. Hier würde dann die öffentliche Hand von der einen in die andere Tasche wirtschaften. Die beiden Manager wollen aber nicht an eine Erhöhung glauben, denn die Bundesregierung hefte sich Wettbewerb auf die Fahnen.

Die Westbahn-Eigentümerverhältnisse haben sich über die Jahre seit der Gründung verschoben, sollen nun aber bleiben wie derzeit. Die Aktionäre der übergeordneten Rail Holding bestehen aus der Haselsteiner Familien-Privatstiftung (48,3 Prozent), der Kolomani Holding GmbH von Ramsbacher (31,7 Prozent), sowie der französischen Staatsbahn SNCF (20 Prozent).

(Das Gespräch führte Philip Stotter/APA)