In einem zweijährigen Prozess haben Forscherinnen gemeinsam mit Betriebsräten, Gewerkschaftern und Praktikerinnen vier Zukunftsszenarien entwickelt: "Gemeinschaftlicher Fortschritt", "Brave New World", "Dystopie light" und "fatale Dystopie". Im Zielbild des gemeinschaftlichen Fortschritts hat sich die geopolitische Lage 2040 beruhigt, die Weltgemeinschaft zieht an einem Strang. KI wird für eine effiziente Energie- und Ressourcenplanung eingesetzt, Beschäftigte entscheiden mit. Im Szenario Brave New World gibt es massive Forschungsdurchbrüche. Menschen entwickeln ein starkes Vertrauen in KI-Entscheidungen, weil Systeme transparenter und besser reguliert sind, geben damit aber auch ihre Mitbestimmung ab.

In den Szenarien Dystopie light und fatale Dystopie droht Europa von den Großmächten China, Russland und USA zerrieben zu werden. Konzerne und autoritäre Regierungen entscheiden über den Einsatz von KI. Digitale Überwachung prägt den Arbeitsalltag, die Beschäftigten haben nichts mitzureden. Die vier Szenarien sollen keine Voraussage treffen, sondern als "Testumgebung" dienen, um zu prüfen, welche Schritte von heute auch dann sinnvoll sind, wenn sich die Zukunft anders entwickelt als erhofft, heißt es seitens der AK. Die düsteren Zukunftsszenarien sollen auch als "Weckruf" dienen. Es bleibt demnach Zeit gegenzusteuern, aber nicht unendlich viel.

Die Studie nennt sechs Hebelpunkte: Kollektive Mitbestimmung durch Gewerkschaften, die von Anfang an mitreden, wo KI eingeführt wird. Klare Regeln und Haftung, bevor KI-Systeme breit eingesetzt werden. Qualifizierung und KI-Kompetenzaufbau für Beschäftigte. Kooperation von Forschung, Gewerkschaften und Zivilgesellschaft als Gegenmacht zu großen Plattformen. Demokratische Kontrolle über KI und soziale Absicherung für all jene, deren Arbeit sich am stärksten verändert.

Unsicherheit mit Blick auf die Zukunft dürfe nicht in Ohnmacht münden, sondern müsse in Handlungsfähigkeit übersetzt werden, so Fridolin Wenny, Leiter der Digitalen Agenden der AK Wien, bei einem Pressegespräch am Mittwoch. Gefordert seien daher "vorausschauende Politik" statt nachträglicher Korrekturen. Die AK plädiert beim Thema KI für europäische Selbstbestimmung, also für eigene KI-Infrastrukturen unter öffentlicher Kontrolle und unter Einbindung der Beschäftigten. Dafür brauche es rasch entsprechende Weichenstellungen auf europäischer und nationaler Ebene.

Europa solle dabei nicht versuchen, das bessere Silicon Valley (USA) oder Shenzhen (China) zu werden, so Wenny, sondern von seinen eigenen Stärken - den erfolgreichen Betrieben und den gut ausgebildeten Beschäftigten - auszugehen. Europa könne sich mit vertrauenswürdigen, an den Menschen ausgerichteten, datensensiblen KI-Anwendungen, die bisher nicht existierten, ein Alleinstellungsmerkmal aufbauen.