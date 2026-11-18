Wichtigster Inflationstreiber blieb der Bereich Verkehr, dem auch die Spritpreise zugerechnet werden. Diese fielen um rund ein Drittel höher als im Vorjahresmonat aus, wären aber ohne Preisbremse weiter nach oben geschnellt. Die Teuerung im gesamten Verkehrssektor lag im Durchschnitt bei 9,4 Prozent, etwas weniger als im September (10 Prozent), wobei sich vor allem die Inflation bei Flugticketpreisen (plus 6,0 Prozent) abschwächte. Ausgleichend im Sinne der Gesamtinflation hätten wiederum niedrigere Lebensmittelpreise gewirkt. "Vor allem Fleisch und Gemüse waren etwas günstiger als vor einem Jahr", berichtete Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk.