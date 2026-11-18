Im 4-Sterne-Superior- und 5-Sterne-Segment stieg der Umsatz 2025 je Zimmer und Jahr auf 96.096 Euro, was eine Steigerung um rund 12,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Die klassische 4-Sterne-Hotellerie konnte ihren Umsatz pro Zimmer auf 57.888 Euro steigern (plus 3 Prozent). Demgegenüber verzeichnete das 3-Sterne-Segment einen Rückgang von 42.820 Euro auf 41.749 Euro.

Im obersten Segment erhöhte sich die Auslastung im Schnitt auf 203,5 Vollbelegstagen. Die klassische 4-Sterne-Hotellerie blieb mit einem Median von 178,7 Tagen stabil. Im 3-Sterne-Bereich gab es eine Abnahme auf 153,7 Vollbelegstage. Dies zeige Auswertung der Kennzahlen aus 1.061 Hotelbilanzen.

Die Entwicklung der Personalkosten verlief laut Studie "in den meisten Kategorien weitgehend im Gleichschritt mit den Umsätzen". "Die operative Belastung durch Mitarbeiterkosten hat sich damit zwar erhöht, aber nicht grundsätzlich verschlechtert", so die Studienautoren. In klassischen 4-Sterne-Hotels steigerte sich der jährliche Mitarbeiteraufwand je Vollzeitäquivalent von 46.320 Euro auf 49.214 Euro. Im gehobenen Segment von 48.622 Euro auf 51.551 Euro, im 3-Sterne-Bereich von 45.514 Euro auf 47.100 Euro.

Gut lauft es auch bei der Zinsbelastung. Diese ist in Prozent des betrieblichen Umsatzes gegenüber 2024 in allen Kategorien gesunken. "Nachdem die Belastung 2023 noch deutlich angestiegen war, brachte 2025 eine merkliche Entspannung. Für 2026 ist allerdings wieder mit einem Anstieg zu rechnen", heißt es in der am Mittwoch veröffentlichten Studie. Die finanzwirtschaftliche Gesundheit der Branche habe sich jedenfalls "breit verbessert".

Der Anteil der Betriebe, die Heiztechnologien mit rein erneuerbarer Energie einsetzen, hat in allen Kategorien tendenziell leicht zugenommen. Gleichzeitig ist der Energie- und Ressourcenverbrauch je Nächtigung in allen Kategorien leicht gestiegen. Dies sei auf höhere Auslastung und erweiterte Angebotsstrukturen zurückzuführen.

Fazit der Studienautoren: "Die aktuellen Benchmarking-Ergebnisse zeigen, dass sich die operative Rentabilität trotz steigender Umsätze nur geringfügig verändert, die Zahlen aber für ein anhaltend schwieriges Umfeld resilient sind." Dies griff am Mittwoch auch Georg Imlauer, Obmann des Fachverbandes Hotellerie in der WKÖ, auf. "Umso wichtiger ist es nun, dass die Ertragskraft der Betriebe nicht durch immer höhere Tourismusabgaben zunichtegemacht wird", betonte er.

Und er gibt zu bedenken: "Abgerechnet wird am Schluss. Mehr Nächtigungen und Umsatz bedeuten eben noch lange nicht, dass der wirtschaftliche Erfolg garantiert ist." Ein Drittel der Betriebe könne derzeit nur noch absolut notwendige Investitionen tätigen. Der Fachverband fordert einmal mehr einen Stopp weiterer Erhöhungen von Ortstaxen und Tourismusabgaben.