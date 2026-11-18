Um die Stabilität des Unternehmens abzusichern, werde es keine Neuausschreibung des Postens geben, hieß es aus Edtstadlers Büro. Nachdem Ganghofer einer Vertragsverlängerung am Telefon zugestimmt habe, habe die Landeshauptfrau ihre Stellvertreterin Marlene Svazek (FPÖ) und den Bürgermeister der Stadt Salzburg, Bernhard Auinger (SPÖ), über das Telefonat mit Ganghofer informiert.

Nun würden Land und Stadt Salzburg auf Ganghofer zukommen, um Details des Vertrages zu besprechen, sagte der Sprecher. Auf dieser Grundlage werde ein Amtsbericht vorbereitet. Die Landesregierung müsse der Bestellung Ganghofers schriftlich in einem Regierungsbeschluss zustimmen, und auch von den Gremien der Stadt Salzburg müsse eine Zustimmung erfolgen. Svazek und Auinger haben sich bereits gestern für den Verbleib von Ganghofer ausgesprochen.

Die Postenbesetzung hat einen Koalitionsstreit in der Salzburger Landesregierung ausgelöst. Im Hearing für den Posten vergangene Woche war die seit 2017 amtierende Flughafen-Geschäftsführerin überraschend Hörl unterlegen. Der Vorstandsvorsitzende der Großglockner Hochalpenstraßen AG (GROHAG) gilt als ÖVP-nah. Wie sich später herausstellte, haben vier von fünf Mitgliedern der Hearing-Kommission Verbindungen zur ÖVP, zumindest zwei sollen Medienberichten zufolge über den Cartellverband auch ein Naheverhältnis zu Hörl haben.

Das hat die schwarz-blaue Regierungskoalition in Salzburg auf eine harte Probe gestellt. Nach einer Sitzung des freiheitlichen Landesparteivorstandes am Dienstag teilte FPÖ-Chefin Marlene Svazek mit, dass man der Bestellung von Johannes Hörl keine Zustimmung erteilen werde. Der seit Vormittag vorliegende Bericht der beauftragten Personalberatungsagentur habe entscheidende Zweifel nicht ausräumen können. Es gehe ihr nicht darum, die Person Johannes Hörl zu verhindern oder ihm fachliche Qualifikation abzusprechen, sehr wohl aber um politische Integrität und Rechtsstaatlichkeit sowie den gesamten Vorgang, betonte Svazek.

Der Erstgereihte zog am Dienstagnachmittag seine Bewerbung zurück. Die Hearing-Kommission habe sich einstimmig für ihn als bestgereihten Kandidaten entschieden, erklärte Hörl. Er stehe aber für parteitaktische Spielchen nicht zur Verfügung, teilte er in einer Aussendung mit. Der Schritt erfolge auch, um Schaden vom Unternehmen, dem Land und seiner eigenen Person fernzuhalten.

Salzburger Medien hatten sogar mit vorgezogenen Neuwahlen spekuliert, sollte es zu keiner gemeinsamen Lösung von ÖVP und FPÖ kommen. Der größte Regionalflughafen Österreichs, der Salzburg Airport W. A., gehört zu 75 Prozent dem Land und zu 25 Prozent der Stadt Salzburg. Darum müssen auch die Gremien der beiden Gebietskörperschaften der Wahl der Geschäftsführerin bzw. des Geschäftsführers zustimmen.

Aus dem Büro der Landeshauptfrau hieß es am Dienstagnachmittag, dass Edtstadler den Rückzug von Hörl mit Bedauern zur Kenntnis nehme. Auch zwei Mitglieder der Hearing-Kommission meldeten sich in einer Pressemitteilung zu Wort. Sie wiesen alle Vermutungen einer "Parteilichkeit in der Arbeit oder der Entscheidung der Kommission" entschieden zurück. Die nächste Amtsperiode des Chefpostens des Salzburger Flughafens beginnt im Herbst 2027.