Strom wird billiger: Ökostromabgaben werden ausgesetzt

So erspare sich etwa eine Tischlerei mit 55.000 Kilowattstunden Jahresstromverbrauch und einer Verrechnungsleistung von 60 Kilowatt rund 700 brutto. Bei einer Papierfabrik mit 55 Mio. Kilowattstunden im Jahr und einer Verrechnungsleistung von 12 Megawattstunden bringt dies eine Entlastung von 180.000 Euro.

"Die Strompreise sind um rund zehn Prozent gesunken und bremsen damit die Teuerung. Diesen Weg wollen wir konsequent fortsetzen", verwies Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) auf bisherige Maßnahmen. "Deshalb wollen wir auch 2027 beide Förderabgaben auf null setzen. Damit entlasten wir die Menschen, senken die Kosten für unsere Betriebe und stärken die Arbeitsplätze in Österreich."

Man drehe an allen Hebeln, um die Stromkosten für Haushalte und Betriebe zu senken, merkte Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) dazu an. Gleichzeitig arbeite man aber auch daran, die Netzkosten zu senken. Diese machen bei Haushalten rund ein Drittel der Stromrechnung aus.

Diese Maßnahme werde auch dazu beitragen, die Inflation zu dämpfen, gab Staatssekretärin Michaela Schmidt (SPÖ) zu bedenken. Mehreinnahmen im Fördersystem ermöglichten die Senkung der Stromkosten, ohne beim Ausbau erneuerbarer Energie sparen zu müssen, merkte NEOS-Energiesprecherin Karin Doppelbauer an.