E-Auto-Boom hält an

8.434 rein elektrisch betriebene Autos wurden im Oktober 2026 neu zugelassen, ein Plus gegenüber dem Oktober des Vorjahres von 63,3 Prozent. 34,9 Prozent aller im Vormonat neu auf den Markt gebrachten Pkw waren somit Stromer. Gemeinsam mit den Hybriden machten sie 75,4 Prozent aller Neuzulassungen aus, lediglich jedes vierte Neuauto war noch rein fossil betrieben, geht aus den Zahlen der Statistik Austria hervor.

Insgesamt wurden im Oktober 31.524 Kfz neu zugelassen, ein Plus gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 0,3 Prozent. Bei den leichten Lkw bis 3,5 Tonnen wurden mit 3.457 Fahrzeugen ein Plus von 2,3 Prozent registriert, bei den Zugmaschinen waren es mit 542 Fahrzeugen ein Zuwachs von 8,8 Prozent. Motorräder wurden 1.359 neu zugelassen, ein Anstieg von 15,7 Prozent. Einen massiven Rückgang gab es einmal mehr bei den Wohnmobilen. Hier wurden im Oktober gerade einmal 66 Stück neu zugelassen, ein Rückgang um 27,5 Prozent.

Von Jänner bis Oktober 2026 wurden insgesamt 360.633 Kfz neu zugelassen, ein Plus gegenüber den ersten zehn Monaten 2025 von 10,7 Prozent. Bei den Pkw waren es 265.282 Autos, ebenfalls ein Zuwachs von 10,7 Prozent. Der große Verlierer heuer war der Diesel-Hybrid mit einem Rückgang um 20,9 Prozent, der große Sieger das reine E-Auto mit einem Plus von 39,5 Prozent. Mittlerweile machen sie einen Marktanteil von 27 Prozent aus. Deutlich zugelegt haben heuer die Motorfahrräder der Klasse L1e (50 ccm, 45 km/h) mit plus 15,9 Prozent.

"Die aktuellen Zahlen zeigen eindrucksvoll, dass Österreich auf dem besten Weg zum E-Auto-Land ist. Diesen Weg müssen wir entschlossen weitergehen. (...) Das ist ein starkes Signal und ein klarer Beweis dafür, dass die Tage der fossilen Energieträger im Verkehrsbereich gezählt sind", so Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) zu den heutigen Zahlen. Um die positive Entwicklung weiter zu unterstützen, setze sein Ministerium auf den Ausbau der Ladeinfrastruktur, verständliche Information und verlässliche Rahmenbedingungen.