Wegen neuem US-Zoll streicht die Voest 150 Jobs in Kindberg

Das geht den Angaben zufolge aus Informationen des US-Handelsministeriums hervor, die in den vergangenen Tagen veröffentlicht wurden und die die voestalpine auf "OÖN"-Anfrage bestätigte. Der Konzern will die Entscheidung bekämpfen, heißt es in dem Zeitungsbericht.

Das Ministerium wirft der voestalpine vor, die Rohre, die von der Öl- und Gasindustrie verwendet werden, unter dem fairen Wert verkauft zu haben. Die Untersuchung sei zwischen April 2025 und März 2026 gelaufen. Von den zusätzlichen 57,38 Prozent seien 47,21 Prozent als Ausgleich für zu niedrige Preise verhängt worden. 10,17 Prozent gelten als Ausgleich für staatliche Subventionen, was vor allem auf CO2-Gratiszertifikate der EU zurückzuführen sei.

Der Antidumping-Zoll sei so hoch ausgefallen, weil die US-Behörde nicht auf Werte der voestalpine zurückgegriffen habe, sondern Vergleichswerte eines Mitbewerbers herangezogen worden seien, teilt die voestalpine mit. "Diese Vorgehensweise ist aus Sicht der voestalpine sachlich nicht korrekt", hieß es aus dem Konzern.

Die 57,38 Prozent sind laut Bericht vorläufig anzuwenden. Die endgültige Subventions-Entscheidung werde bis zum 12. Jänner 2027 und die endgültige Antidumping-Entscheidung bis zum 22. März 2027 erwartet, sofern es zu keinen Verschiebungen komme.

Unter den neuen Rahmenbedingungen seien Lieferungen in die USA wirtschaftlich nur noch sehr eingeschränkt darstellbar, erklärt die voestalpine. Zusätzlich bleibe die Situation in wichtigen Ausweichmärkten im Mittleren Osten aufgrund des Kriegs herausfordernd.

Das Werk in Kindberg hat derzeit rund 950 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Umsatz betrug im Geschäftsjahr 2025/26 (per Ende März) rund 460 Millionen Euro. Der Hauptabsatzmarkt sind die USA.

Es komme zu einer "Kapazitätsanpassung von rund 150 Mitarbeiter:innen bis Ende März 2027" in der Produktion, heißt es vom Unternehmen. Der Konzern sei sich seiner Verantwortung als Arbeitgeber bewusst und werde für die Beschäftigten in enger Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat bis Ende November 2026 einen Sozialplan ausarbeiten.

Das Unternehmen produziert nahtlose Stahlrohre und Gewindeverbindungen für die Öl- und Gasindustrie sowie Industrierohre, die unter anderem als Achsrohre in Nutzfahrzeugen, als Tunnelanker oder für Druckanwendungen eingesetzt werden. Darüber hinaus bietet die Tochterfirma voestalpine Tubulars in Kindberg Lösungen für Geothermie sowie für die Speicherung und den Transport von Wasserstoff an.

Es hatte seit dem Vorjahr bereits Stellenstreichungen in Kindberg gegeben, die ebenfalls mit der US-Zollpolitik begründet wurden. Vor einem Jahr umfasste der Personalstand dort noch rund 1.070 Beschäftigte.