ABO

US-Behörde knöpft sich KI-Firmen wegen Sicherheitsfragen vor

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
++ ARCHIVBILD ++ Künstliche Intelligentz (KI) sorgt für Sicherheitsbedenken
©SOEREN STACHE, APA, dpa
  1. home
  2. Aktuell
  3. Wirtschaft
Die Sicherheitsvorfälle rund um ausgebüxte Systeme für Künstliche Intelligenz (KI) rufen US-Medienberichten zufolge die Verbraucherschutzbehörde des Landes auf den Plan. Die Federal Trade Commission (FTC) habe eine umfassende Untersuchung zu den KI-Risiken bei den Unternehmen Anthropic und OpenAI eingeleitet, schrieb am Mittwoch die "Washington Post"; auch weitere US-Medien berichteten darüber. Es gibt wachsende Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von KI.

von

News auf Google bevorzugen

Die FTC hat weitreichende Befugnisse zur Untersuchung unlauterer oder irreführender Praktiken, die Verbraucherinnen und Verbraucher in den USA betreffen. Einzelheiten zum Umfang der Untersuchung waren zunächst noch unklar - und die Einleitung einer Untersuchung bedeutet nicht automatisch, dass den Unternehmen ein Fehlverhalten vorgeworfen wird. Auf Nachfrage der Nachrichtenagentur AFP äußerten sich die Behörde und die Unternehmen bislang nicht zu den Berichten.

Im Falle von OpenAI hatte die FTC bereits 2023 Ermittlungen eingeleitet, um zu prüfen, ob der KI-Chatbot ChatGPT Verbrauchern womöglich Schaden zugefügt haben könnte - etwa weil das System falsche Informationen generierte oder Daten missbräuchlich verarbeitete. Diese Untersuchung war allerdings ohne Folgen geblieben.

Zuletzt hat sich die KI-Debatte verstärkt auf eine mögliche Bedrohung durch die Systeme selbst verlagert: So hatten Anthropic und OpenAI mehrere Fälle gemeldet, in denen KI-Systeme aus ihrer Testumgebung ausgebrochen waren und eine Reihe von Cybersicherheitsvorfällen ausgelöst hatten. Die Chefs von Anthropic und OpenAI, Dario Amodei und Sam Altman, riefen deshalb zu einer kollektiven Verlangsamung der KI-Entwicklung auf, ungeachtet des Konkurrenzkampfs beider Unternehmen.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump setzt hingegen vor allem darauf, dass sich die KI-Branche selbst reguliert. Allerdings spielt das Thema auch vor den wichtigen Zwischenwahlen zum Kongress Anfang November eine große Rolle: Viele Wählerinnen und Wähler stehen der KI-Entwicklung skeptisch gegenüber und befürchten weitreichende gesellschaftliche Umwälzungen.

Der US-Technologieriese Google stellte am Mittwoch unterdessen sein fortschrittliches KI-Modell Gemini 4 vor. Der Zugang soll allerdings zunächst auf einen kleinen Kreis von Cybersicherheitsexperten beschränkt bleiben.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Richterin billigte Vergleich, von Paramount mit 12 US-Bundesstaaten
Wirtschaft
Richterin billigt Übernahme von Warner Bros. durch Paramount
Umsatz im ersten Geschäftsquartal bei 60 bis 63 Mrd. Dollar erwartet
Wirtschaft
Micron überrascht mit Umsatzoptimismus, Aktie leicht im Plus
Konkurrenz aus China bringt VW in Bedrängnis
Wirtschaft
Volkswagen kündigt fast alle Tarifverträge
Portugal will 44,9 Prozent der Anteile verkaufen
Reisen & Freizeit
Lufthansa und Air France-KLM bessern Gebote für TAP nach
EU-Handelskommissar vor schwieriger Mission in Peking
Wirtschaft
Handelsstreit zwischen EU und China droht zu eskalieren
++ ARCHIVBILD ++ Google führt Schutz der Nutzer ins Treffen
Politik
Google klagt gegen EU-Auflagen für Suchmaschine und KI
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER