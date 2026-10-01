ABO

Sommerflaute im Passagiergeschäft auf deutschen Flughäfen

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Im August sank Zahl der Fluggäste um 0,2 Prozent auf 22,4 Millionen
©APA, Flughafen Wien
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit
Die deutschen Flughäfen haben mitten in der Hauptreisezeit im Sommer ein ernüchternd schwaches Passagiergeschäft verbucht. Im August sank die Zahl der Fluggäste zum Vorjahresmonat um 0,2 Prozent auf 22,4 Millionen, teilte der Flughafenverband ADV mit.

von

News auf Google bevorzugen

Ein Rückgang im August wurde zuletzt in Rezessionsjahren wie 2009 während der Finanzkrise oder 2020 wegen Corona beobachtet. Gegenüber dem Vorkrisenniveau vom August 2019 - also vor der Virus-Pandemie - fehlen den Angaben zufolge weiter 8,4 Prozent der Passagiere.

Als einen wesentlichen Faktor für die Entwicklung nannte der Verband das erneut gesunkene Flugangebot. Die Zahl der gewerblichen Starts und Landungen lag mit 172.785 um 2,7 Prozent unter dem Vorjahreswert. Während der für die Branche wichtige Europaverkehr stagnierte und der Interkontinentalverkehr sogar zurückging, legte der innerdeutsche Verkehr nur minimal zu. Ein Lichtblick war das Frachtgeschäft. Das Aufkommen an Luftfracht stieg im August um 2,1 Prozent auf 403.139 Tonnen und erwies sich damit als Stabilitätsanker.

Mit Blick auf das Gesamtjahr fällt der deutsche Luftverkehr weiter zurück. Von Jänner bis August lag das Passagieraufkommen mit 141,83 Millionen um 0,4 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum. "Geopolitische Unsicherheiten, hohe Standort- und Energiekosten, die schwache konjunkturelle Entwicklung, eine zurückhaltende Konsumnachfrage sowie angebotsseitige Einschränkungen belasten die Verkehrsentwicklung", erklärte der Verband.

BERLIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/Flughafen Wien

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Sanofi wird für den weltweiten Vertrieb zuständig sein
Technik
Sanofi zahlt für neue Antikörper bis zu 8 Mrd. Dollar an Regeneron
++ ARCHIVBILD ++ Künstliche Intelligentz (KI) sorgt für Sicherheitsbedenken
Wirtschaft
US-Behörde knöpft sich KI-Firmen wegen Sicherheitsfragen vor
Richterin billigte Vergleich, von Paramount mit 12 US-Bundesstaaten
Wirtschaft
Richterin billigt Übernahme von Warner Bros. durch Paramount
Umsatz im ersten Geschäftsquartal bei 60 bis 63 Mrd. Dollar erwartet
Wirtschaft
Micron überrascht mit Umsatzoptimismus, Aktie leicht im Plus
Konkurrenz aus China bringt VW in Bedrängnis
Wirtschaft
Volkswagen kündigt fast alle Tarifverträge
Portugal will 44,9 Prozent der Anteile verkaufen
Reisen & Freizeit
Lufthansa und Air France-KLM bessern Gebote für TAP nach
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER