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Sanofi zahlt für neue Antikörper bis zu 8 Mrd. Dollar an Regeneron

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Sanofi wird für den weltweiten Vertrieb zuständig sein
©Afp, APA, GUILLAUME SOUVANT
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Der französische Pharmakonzern Sanofi baut für bis zu acht Milliarden Dollar (7,05 Mrd. Euro) seine Partnerschaft mit dem US-Biotechunternehmen Regeneron aus. Sanofi zahle eine Milliarde Dollar im Voraus sowie bis zu sieben Milliarden Dollar an Meilensteinzahlungen, um vier neue Antikörper in die bestehende Kooperation aufzunehmen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

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Regeneron wird die Forschung und Entwicklung leiten, während Sanofi für den weltweiten Vertrieb zuständig ist. Die Kosten und künftigen Gewinne der neuen Projekte sollen hälftig geteilt werden.

Die neuen experimentellen Antikörper richten sich wie der Sanofi-Blockbuster Dupixent gegen Entzündungssignale des Immunsystems, sollen aber länger im Körper verbleiben. Dupixent wird derzeit von mehr als 1,5 Millionen Patienten in neun Anwendungsgebieten, darunter Neurodermitis und Asthma, eingesetzt. Sanofi-Chefin Belén Garijo bezeichnete die Vereinbarung als einen bewussten ersten Schritt, um den Innovationsmotor des Konzerns zu zünden. Das Unternehmen will seine Medikamenten-Pipeline auffüllen, bevor der Patentschutz für Dupixent ausläuft. Analysten der Investmentbank Jefferies werteten die Erweiterung der Partnerschaft positiv. Sie signalisiere, dass die neue Konzernchefin die größten Bedenken der Investoren vorausschauend angehe.

Die bestehenden Bedingungen für die Gewinnbeteiligung an Dupixent bleiben von dem neuen Abkommen unberührt. Einer der vier neuen Antikörper von Regeneron befindet sich bereits in einer frühen klinischen Studie zur Behandlung von Neurodermitis, die anderen drei sollen 2027 in die klinische Prüfung gehen. Die Aktien von Sanofi legten im frühen Handel um 1,6 Prozent zu.

(FILES) This photo shows logo of the Sanofi laboratory in Tours on March 18, 2025. French multinational pharmaceutical company Sanofi is to acquire a 26.4 per cent stake in the German pharmaceutical company Cheplapharm and sell three factories to them. (Photo by GUILLAUME SOUVANT / AFP)

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