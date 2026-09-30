Lufthansa und Air France-KLM bessern Gebote für TAP nach

Im Bieterwettstreit um die portugiesische Staatsfluggesellschaft TAP haben die Lufthansa und Air France-KLM ihre Angebote nachgebessert. Die staatliche portugiesische Holdinggesellschaft Parpublica teilte am Mittwoch mit, sie habe von beiden verbesserte verbindliche Angebote für einen Anteil von 44,9 Prozent erhalten. Die Fluggesellschaften hatten im Juli erste Gebote eingereicht und waren Anfang des Monats aufgefordert worden, diese nachzubessern.

von APA