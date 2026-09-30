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Lufthansa und Air France-KLM bessern Gebote für TAP nach

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Portugal will 44,9 Prozent der Anteile verkaufen
©Afp, HENRIQUE CASINHAS, APA
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Im Bieterwettstreit um die portugiesische Staatsfluggesellschaft TAP haben die Lufthansa und Air France-KLM ihre Angebote nachgebessert. Die staatliche portugiesische Holdinggesellschaft Parpublica teilte am Mittwoch mit, sie habe von beiden verbesserte verbindliche Angebote für einen Anteil von 44,9 Prozent erhalten. Die Fluggesellschaften hatten im Juli erste Gebote eingereicht und waren Anfang des Monats aufgefordert worden, diese nachzubessern.

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Parpublica machte keine Angaben zur Höhe der Offerte. Die Holding werde die Angebote nun prüfen und einen Bericht für die Regierung in Lissabon erstellen. Infrastrukturminister Miguel Pinto Luz zufolge soll bis Mitte Oktober eine Entscheidung fallen. Der Gewinner werde dann strategischer Partner einer der wenigen verbliebenen unabhängigen nationalen Fluggesellschaften in Europa.

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