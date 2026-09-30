Micron überrascht mit Umsatzoptimismus, Aktie leicht im Plus

Der bereinigte Gewinn je Aktie soll bei 37,15 bis 39,15 Dollar liegen. Hier hatten Experten zuletzt 36,02 Dollar erwartet. "Für das Geschäftsjahr 2026/2027 erwarten wir noch bessere Ergebnisse", sagte Sanjay Mehrotra, der Chef des Halbleiter-Herstellers, am Mittwoch. "Wir stocken unsere Investitionen in Technologie, Produkte und Fertigung auf."

Die Speicherchip-Branche kann den rasant wachsenden Bedarf derzeit nicht decken. Daher haben sich die Preise für diese Halbleiter in den vergangenen Monaten vervielfacht. Micron rechnet für die kommenden Monate mit einer weiteren Verschärfung der Angebotsengpässe. Der US-Konzern will in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2026/2027 rund 25 Mrd. Dollar in den Ausbau seiner Produktionskapazitäten investieren.

Auch die Umsatz- und Gewinnentwicklung im abgelaufenen Quartal übertraf die Markterwartungen. Das Unternehmen verfünffachte seinen Umsatz in den vergangenen drei Monaten auf 54,23 Mrd. Dollar. Der bereinigte Gewinn verelffachte sich auf 33,42 Dollar je Aktie. "Diese hervorragenden Geschäftszahlen und Prognosen dürften allen Zweiflern an der Nachhaltigkeit des KI-Ausbaus endgültig den Wind aus den Segeln nehmen", sagte Bob O'Donnell, Chefanalyst beim Research-Haus TECHnalysis.

Anders als bei der letzten Veröffentlichung von Zahlen zum Jahresviertel reagierte die Micron-Aktie diesmal nicht mit prozentual zweistelligen Zuwächsen. Im nachbörslichen Handel war ein Plus von ein Prozent bereits das Maximum. Zwischenzeitlich war das Papier sogar ins Minus gerutscht. Es hat allerdings seit Jahresbeginn auch fast um 300 Prozent zugelegt. Der Börsenwert liegt inzwischen bei gut einer Billion Dollar.