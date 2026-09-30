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Richterin billigt Übernahme von Warner Bros. durch Paramount

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Richterin billigte Vergleich, von Paramount mit 12 US-Bundesstaaten
©Mario Tama, APA, Getty Images
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Grünes Licht für die Übernahme des Film- und Medienkonzerns Warner Bros. Discovery (WBD) durch den Konkurrenten Paramount Skydance: Die kalifornische Richterin Araceli Martinez-Olguin billigte am Mittwoch den Vergleich, den Paramount mit Kalifornien und elf weiteren US-Bundesstaaten geschlossen hatte.

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Die US-Regierung hatte die Übernahme bereits im Juni ohne Auflagen genehmigt. Der Zusammenschluss werde "voraussichtlich nicht zu einer Beeinträchtigung des Wettbewerbs und der amerikanischen Verbraucher" führen, erklärte das Justizministerium.

Das Geschäft hat ein Volumen von rund 111 Milliarden Dollar (rund 97 Mrd. Euro). Paramount übernimmt die gesamte WBD-Gruppe inklusive Fernsehsendern, darunter ist auch der Nachrichtensender CNN. Paramount-Chef David Ellison und dessen Vater Larry Ellison vom Softwareanbieter Oracle sind Unterstützer von Präsident Donald Trump. Kritiker der Fusion fürchten daher um die redaktionelle Unabhängigkeit von CNN.

Paramount und Warner Bros. hatten die Vereinbarung Ende Februar unterzeichnet, nachdem sich der Streamingdienst Netflix aus der Übernahmeschlacht zurückgezogen hatte. Ende April stimmten auch die Aktionäre zu.

Letzte Hürde war eine Klage von zwölf US-Bundesstaaten. Sie hatten argumentiert, der Zusammenschluss der beiden Film- und Fernsehriesen führe zu "höheren Preisen, geringerer Qualität und weniger Inhalten" für das Publikum. Mit dem Vergleich machte Paramount dann aber den Weg frei.

BURBANK - USA: FOTO: APA/APA/GETTY IMAGES/MARIO TAMA

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